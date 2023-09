Prawie 3 miliardy złotych na zamienniki mięsa. Najwięcej wydaje Unia Europejska

Państwa Unii Europejskiej (UE) przeznaczyły w sumie ponad 477 milionów euro (ok. 2,12 miliarda zł) na rozwój sektora roślinnych zamienników mięsa oraz mięsa komórkowego – informuje portal foodfakty.pl.

Dane przedstawiła w swoim raporcie organizacja Good Food Institute – międzynarodowa sieć organizacji działających na rzecz przyspieszenia innowacji w zakresie alternatywnych białek. Jak czytamy na foodfakty.pl, “wysiłki rządów państw europejskich mają na celu wsparcie produkcji zrównoważonych alternatyw różnego rodzaju wyrobów pochodzenia zwierzęcego, w tym również owoców morza, jaj czy mleka”.

Rządy państw europejskich finansują olbrzymimi kwotami programy badawcze, start-up’y, firmy, zakłady produkcyjne z sektora plant-based. Liderem jest Dania, która przeznaczyła na wsparcie producentów 675 milionów koron duńskich, czyli ok. 405 milionów zł. Druga w kolejności jest Holandia z kwotą 60 milionów euro (ok. 267 milionów zł) przeznaczonych na program Cellulaire Agricultuur Nederland, którego celem jest przyspieszenie komercjalizacji i badań nad mięsem hodowanym komórkowo oraz metodami fermentacji precyzyjnej, a także edukacja i szkolenia pracowników dla nowopowstającego sektora. Finlandia na finansowanie kategorii zamienników mięsa przekazała 34 mln euro (ok. 151,3 miliona zł) start-upowi Solar Foods, Francja przeznaczyła dla sektora łącznie 67 milionów euro (ok. 298,2 miliona zł), w tym 56 milionów euro (ok. 249,2 miliona zł) na badania w zakresie produkcji zrównoważonych źródeł białka oraz ponad 10 milionów euro (ok. 44,5 miliona zł) w postaci grantu dla przedsiębiorstwa Umiami w celu zakupienia nowego ośrodka produkcyjnego. Wielka Brytania chce wydać 20 milionów funtów (ok. 102,6 miliona zł) na budowę zakładów, badania, innowacje i komercjalizację produktów białkowych, w tym rozwój żywności uzyskiwanej metodami fermentacyjnymi.

“W raporcie GFI znaleźć można informację, że UE jako całość zwiększyła budżet na dofinansowanie badań nad zrównoważonymi źródłami białka do 25 milionów euro (ok. 111,3 miliona zł) w postaci programu Horyzont Europa. Współfinansowana przez Wspólnotę inicjatywa EIT Food przeznaczyła z kolei 1,8 miliona euro (ok. 8 milionów zł) na projekty związane z produkcją roślinnych zamienników mięsa, mięsa komórkowego i fermentacją precyzyjną” -informuje portal foodfakty.pl

Jako uzasadnienie wydawania tak dużych pieniędzy na żywność roślinną mającą przypominać mięso oraz produkcję “mięsa komórkowego” rządy państw europejskich wskazują bezpieczeństwo żywnościowe (Norwegia), troskę o klimat (Dania, Szwecja), ale też po prostu chęć bycia światowymi liderami w obszarze biotechnologii (Wlk. Brytania, Holandia).

W wyścigu biorą udział również państwa spoza Europy – Australia podwoiła swoje nakłady finansowe na ten cel, natomiast Brazylia czy Oman “wystartowały” po raz pierwszy. Wg raportu GIF w skali globalnej na rozwój “zrównoważonych źródeł białka” w minionym roku przeznaczono łącznie 635 milionów dolarów (ok. 2,6 miliarda zł).

Więcej informacji: FoodFakty