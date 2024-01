Na wniosek Izb Rolniczych zwiększone zostały stawki płatności ONW 

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 przyjął zmiany stawek płatności ONW dla rolników posiadających zwierzęta trawożerne.

Rolnikom gospodarującym na obszarach podgórskich trudno jest osiągnąć opłacalność produkcji, ze względu na trudne warunki działania oraz małe powierzchnie gospodarstw. Z tego powodu otrzymują oni specjalne dotacje dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Izby Rolnicze uznały, że stawki otrzymywanych płatności są niewystarczające, by zapewnić opłacalność produkcji, dlatego zwróciły się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podniesienie ich poziomu. Ministerstwo pismem z 12 stycznia b.r. poinformowało, że Komitet Monitorujący PS WPR pozytywnie odniósł się do wniosku KRIR.

W piśmie MRiRW czytamy:

“Proponuje się zatem aby, wysokość możliwych do uzyskania stawek płatności została zwiększona: na obszarach strefy II ONW typ specyficzny tzw. podgórskiej ze zwierzętami, ze stawki 550 zł/ha UR/rok do 676 zł/ha UR/rok, a na obszarach ONW typ górski, z 750 zł/ha UR/ rok do 829 zł/ha UR/rok.

Ponadto, mając na uwadze postulaty, że obsada zwierząt na poziomie 0,5 DJP, na obszarach górskich i podgórskich, często jest niemożliwa do utrzymania bez nadmiernego wypasu i intensywnego nawożenia oraz ze względu na znaczny wzrost kosztów nawozów i energii w ostatnich latach, proponuje się zmniejszenie wymogu minimalnej obsady zwierząt trawożernych, uprawniającej do ubiegania się o wyższe płatności ONW z 0,5 DJP do 0,3 DJP”.

Zaproponowane przez Komitet Monitorujący rozwiązania musi teraz zatwierdzić Rada Ministrów oraz Komisja Europejska.