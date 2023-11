Młóto – doskonała pasza treściwa dla opasów

Źródłem składników pokarmowych w dawkach dla bydła mięsnego są pasze objętościowe. Pasze treściwe winny stanowić jedynie uzupełnienie. W przypadku bydła mięsnego, do sporządzania tych ostatnich szczególnie nadają się produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego takie jak np. młóto browarniane. Można je podawać w postaci świeżej, kiszonej lub suszone.

Młóto browarniane stanowią pozostałości ziarna zbóż nierozłożone w procesie ważenia piwa. Najczęściej jest to jęczmień, pszenica, ryż lub kukurydza. Świeże zawiera ok. 20-26% suchej masy, 6-10 % białka ogólnego, ok. 1,5-2% tłuszczu surowego oraz 3-4,5% włókna surowego. Młóto suszone w swoim składzie zawiera 87-90% suchej masy, 24-27% białka ogólnego, 15-18% włókna surowego oraz ok. 7-8,5% tłuszczu.

Młóto jest dobrym źródłem białka. Związki azotowe młóta stanowią głownie białko właściwe, ponieważ wszystkie azotowe niebiałkowe przechodzą do brzeczki. Białko zawarte w młócie tylko w 43% jest rozkładane w żwaczu, co szczególnie preferuje młóto jako składnik dawek pokarmowych dla bydła. Rzeczywista strawność białek młóta w jelicie cienkim jest wysoka i wynosi ok. 83%. Pasza ta nie zwiększa koncentracji azotu amoniakalnego w żwaczu i pozwala na dostarczenie dodatkowej ilości aminokwasów do jelita cienkiego zwierzęcia. Białko zawarte w młócie ma w swoim składzie dużą ilość lizyny i niewielkie ilości metioniny. Związki bezazotowe wyciągowe stanowi głównie skrobia, pentozany oraz związki pektynowe.. Młóto browarniane ponadto, zawiera w swoim składzie liczne mikro- i makroelementy (5,5 g Ca, 3,5 g P w 1 kg). Jest także doskonałym źródłem witamin z grupy B oraz witaminy A i E.

Świeże młóto jest paszą wybitnie nietrwałą. Aby przedłużyć przydatność do skarmiania, trzeba je zakonserwować przez suszenie lub zakiszenie. W przeciwnym wypadku po 1-3 dniach ulega zepsuciu.

Najbardziej właściwą metodą (najtańszą) konserwacji młota jest jego zakiszanie, szczególnie w rękawach foliowych. Podczas zakiszania młóta, aby zwiększyć w nim zawartość suchej masy (w celu zagęszczenia) dodaje się otręby pszenne lub suche wysłodki buraczane w ilości 100 kg na tonę zakiszanego materiału. Zwiększenie ilości skrobi powoduje, że młóto szybko się zakisi, a wyprodukowana pasza będzie dobrej jakości. Najlepiej młóto po wymieszaniu z otrębami lub wysłodkami pakować w rękawy foliowe. Jako konserwant, sprzyjający zakiszaniu zaleca się kwas propionowy w ilości 2-3 kg na tonę zakiszanego materiału.

Zamknięty hermetycznie po napełnieniu rękaw stwarza korzystne warunki do przebiegu procesu fermentacyjnych. Podczas tradycyjnego kiszenia młóta w pryzmach, z każdej tony zakiszanej masy może wypływać nawet 200 litrów soków kiszonkowych. Z tego względu kiszenie młota powinno odbywać się wyłącznie w silosach, które mają możliwość gromadzenia wypływających soków kiszonkowych. W przypadku zakiszania młóta w rękawach foliowych, obserwuje się znacznie mniejszy odpływ soków kiszonkowych. Mogą one pozostawać w rękawie do czasu jego otwarcia. Nie wpływają negatywnie na jakoś uzyskiwanej kiszonki. Po otwarciu takiego rękawa, soki należy odpompować. Po każdym dziennym wybraniu młóta, ścianę kiszonki w rękawie warto spryskać roztworem kwasu propionowego, co skutecznie ochroni zakiszone młóto przed psuciem się, mimo dostępu powietrza.

Młóto może być zakiszane również w silosach przejazdowych, pryzmach lub balotach. Alternatywą do zakiszania młóta browarnianego jest nabywanie go w formie suszonej lub granulowanej. W takiej postaci zachowuje ono swoją świeżość nawet przez 6 miesięcy od daty produkcji. Należy pamiętać jednak, że proces suszenia znacznie podnosi koszty produktu. Dziś cena młóta suszonego może przekraczać 1,5 tyś zł. Dla porównania cena świeżego młóta nie przekracza 200 zł za tonę (wraz z transportem). Jego wartość wzrasta wraz ze wzrostem zawartości suchej masy.

Młóto browarniane ma zapach chleba i charakteryzuje się dużą smakowitością. Jest chętnie pobierane przez bydło mięsne co skutkuje wysokimi dobowymi przyrostami masy ciała.

Świeże młóto ma postać gęstej kaszy i jest wyjątkowo nietrwałe. Szybko pleśnieje oraz kwaśnieje. Powinno być skarmiane w ciągu 1-3 dni, najlepiej jeszcze ciepłe. Nieświeże może wywoływać biegunki i inne problemy gastryczne.

Młóta browarnianego nie należy podawać krowom zasuszanym, gdyż może powodować problemy w okresie okołoporodowym. .

Optymalna dzienna dawka młóta kiszonego dla bydła mięsnego nie powinna przekraczać 2-3 kg na 100 kg m.c. Taka dawka pokrywa zapotrzebowanie na białko w 1/3 na początku opasu oraz w 2/3 w końcowym okresie opasu. Młodemu bydłu w okresie odchowu podaje się nie więcej niż 2-6 kg młóta dziennie. Młóta suszonego należy podawać jeszcze mniej, bo ok. 2-3 kg na sztukę.