Rynek opasów: wrosły ceny i koszty produkcji. Aktualne ceny żywca wołowego

Ceny opasów są znacznie wyższe niż w roku ubiegłym. Obecnie podmioty skupowe płacą za żywiec wołowy średnio 8,27 zł/kg. Za byki powyżej 600 kilogramów oferują od 5,60 do 10 złotych za kilogram, za jałówki powyżej 550 kilogramów od 5,50 do 9,00 zł/kg, a krowy powyżej 650 kilogramów można sprzedać w cenie od 2,00 do 7,00 zł/kg.

To znacznie więcej niż roku temu, a nawet miesiąc temu. Cenowe notowania nie napawają jednak radością hodowców, ponieważ znacznie też wrosły koszty produkcji.

Szczególnie jeśli chodzi o cenę paszy. Dobrze chociaż, że stan trwałych użytków zielonych po zimie był dobry. Wiosenna wegetacja roślin rozpoczęła się na trwałych użytkach zielonych pod koniec marca i przebiegała bez zakłóceń, lecz nie dynamicznie. Do zbioru pierwszego pokosu siana łąkowego przystąpiono w trzeciej dekadzie maja.

Korzystna pogoda w tym okresie spowodowała, że sianokosy przeprowadzono sprawnie. Można więc ocenić, że siano z pierwszego pokosu było dobrej jakości i wysokiej wartości pokarmowej. Eksperci Głównego Urzędu Statystycznego plony I pokosu traw łąkowych w przeliczeniu na siano oceniają na około 28,5 dt/ha, natomiast zbiory z łąk trwałych (w przeliczeniu na siano) wyniosły około 7,3 mln t.