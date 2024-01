Dobrostan bydła mięsnego to realne zyski. Oto jak trzeba do niego podejść

Młode bydło rzeźne w pełni może ujawniać swój potencjał do wzrostu i rozwoju, gdy ma zapewnione optymalne warunki bytowe, szczególnie kiedy czynniki środowiskowe mają ograniczony wpływ.

W Polsce prawa zwierząt chroni Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami oraz wynikające z tej ustawy rozporządzenia. Są one zgodne z aktami prawnymi i dyrektywami UE. Szereg zaleceń, wymogów lub zakazów związanych z utrzymaniem zwierząt zostało również zawartych w innych ustawach i rozporządzeniach, normach oraz opracowaniach. Wszystkie one są wystarczające, aby zapewnić zwierzętom minimum poziomu dobrostanu. Trzeba je tylko przestrzegać i egzekwować.

Ruch i świeże powietrze korzystnie wpływają na wzrost, płodność i zdrowotność bydła. Na pastwisku zwierzęta mają dużo więcej miejsca niż w budynkach inwentarskich, mogą się swobodnie poruszać oraz pobierać paszę w dowolnych ilościach regulowanych fizjologicznie. Pastwisko jest miejscem, gdzie bydło porusza się niejako w swoim naturalnym środowisku, co niewątpliwie przekłada się na lepszą jego kondycję fizyczną oraz ogólną żywotność i zdrowie. Pozytywnym czynnikiem jest możliwość korzystania z naturalnego światła i świeżego powietrza, co bez wątpienia korzystnie oddziałuje na ich zdrowie.

Bydło mięsne nie lubi zbyt wysokich temperatur. Dobrze znosi ciepłotę otoczenia rzędu od -10o C do +25o C. W wielu regionach Polski, gdzie panuje łagodniejszy klimat, przez okrągły rok, w tym zimą mnożna je utrzymywać na pastwiskach. W takim przypadku ważnym jest zadaszenie, zacisze, brak przeciągów oraz sucha ściółka. Bydło źle się czuje w wysokiej temperatury otoczenia, w połączeniu z wysoką wilgotnością (powyżej 80%) i małą wymianą powietrza. Objawem stresu cieplnego jest dyszenie zwierząt oraz ślinienie się. Ważne jest więc stosowanie zacienionych wybiegów, a przede wszystkim zapewnienie zwierzętom swobodnego dostępu do wody.

Stwierdzono, że bydło wypija więcej wody ciepłej, niż zimnej oraz więcej przy pojeniu częstym, mając swobodny do niej dostęp. Ma to szczególne znaczenie w przypadku bydła przebywającego latem na pastwiskach przez całą dobę. Na ogół przyjmuje się, że temperatura wody do pojenia dla zwierząt zdrowych nie powinna być niższa niż 120 C.

Najprostszym i najczęściej spotykanym sposobem dostarczania wody na pastwisko jest dowożenie jej za pomocą różnego rodzaju beczek czy zbiorników oraz regularne uzupełnianie znajdujących się na pastwisku pojemników. Z kilku powodów nie jest to jednak idealnym rozwiązaniem. Po pierwsze, to metoda pracochłonna, wymagająca poświęcenia dużej ilości czasu na dowożenie wody na pastwisko, a następnie na doglądanie poziomu wody i regularne jej uzupełnianie. Kolejną wadą tego systemu jest jakość wody, która niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia. Stojąca w zbiorniku woda z upływem czasu traci na jakości, szczególnie jeśli na zewnątrz panują wysokie temperatury. O ile istnieje taka możliwość, najlepszym rozwiązaniem jest doprowadzenie do pastwisk bieżącej wody. Na rynku istnieje wiele modeli poideł pastwiskowych, które wyposażone w zawory pływakowe automatycznie uzupełniają zużywaną wodę, zwalniając w ten sposób obsługę z obowiązku częstego zaglądania na pastwisko.

Optymalnym rozwiązaniem jest postawienie na pastwisku beczkowozu ze świeżą wodą, wyposażonego w kilka automatycznych poideł, pozwalający zwierzętom uzupełniać wodę, do woli.

Dużym problemem może być dostępność wody zimą, kiedy w zwykłych poidłach może ona zamarzać. Aby uniknąć takich przypadków należy dobrać poidła chroniące wodę przed zamarzaniem, najlepiej poidła izolowane lub poidła podgrzewane. Znajdują się one w ofercie szeregu firm działających na naszym rynku.

Jako zwierzęta stadne, bydło najchętniej pobiera paszę jednocześnie w grupie. Na pastwisku najchętniej pasie się o wschodzie i zachodzie słońca. Zwierzęta jedzą trawę przez 5-9 godzin dziennie, pokonując przy tym dystans od 3 do 5 km. Ruń pastwiskowa o różnorodnym składzie botanicznym, porastająca pastwisko lub łąkę, spośród pasz objętościowych dla przeżuwaczy, dostarcza najtańszej energii i najtańszego białka.

Wypas powinien być tak zorganizowany, aby zwierzęta każdego dnia miały dostatek młodej zielonki oraz możliwość odpoczynku w zacienionym miejscu, ze stałym dostępem do wody i lizawek mineralnych.

Warto pamiętać, że warunki, w jakich przebywają zwierzęta przekładają się w istotny sposób na wyniki produkcyjne, a co za tym idzie, ostateczny wynik finansowy gospodarstwa. Hodowca zapewniający swoim zwierzętom właściwy dobrostan, z jednej strony może starać się o dopłaty z UE, z drugiej drożej sprzedając swoje produkty zyskując za nie wyższą cenę. Ta ostatnia wynika m. in. z lepszych parametrów technologicznych tak pozyskiwanej wołowiny oraz lepszych walorów smakowych oraz wyższej jej trwałości. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych m. in. w Instytucie Zootechniki PIB w Krakowie, gdzie wykazano korzystny wpływ wypasania młodego bydła rzeźnego na jego zdrowotność, wyniki produkcyjne, a tym samym i dobrostan.