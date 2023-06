Miotła w buraku – 7 rozwiązań na późne odchwaszczanie

Przy silnej presji chwastów jednoliściennych oraz przy niesprzyjających warunkach pogodowych (głównie dotyczy to suszy), nawet najlepszy program odchwaszczania w postaci dawek dzielonych czy mikrodawek, nie jest w stanie zagwarantować skutecznej ochrony plantacji buraka cukrowego przed chwastami, w szczególności tymi wschodzącymi później. Co możemy zrobić, jakie herbicydy aktualnie zastosować?

Do późnego odchwaszczania plantacji buraka cukrowego (w szczególności problem ten dotyczy tzw. chwastów ciepłolubnych, tj. chwastnica jednostronna, włośnice, paluszniki oraz rzadziej perzu właściwego, miotły zbożowej i wyczyńca polnego), można zastosować jeden z zarejestrowanych w tym celu graminicydów.

Jest to tak naprawdę „ostatni dzwonek”, gdyż buraki zaczynają powoli zwierać rzędy i zakrywać międzyrzędzia, a większość graminicydów dopuszczona do stosowania w buraku cukrowym, może być zaaplikowana najpóźniej do fazy BBCH 33-35 (tj. do 50% zakrytych międzyrzędzi przez liście buraka), rzadziej do fazy BBCH 39 (tj. do 90% zakrytych międzyrzędzi przez liście buraka).

Do zwalczania chwastów jednoliściennych w buraku cukrowym, niezmiennie od kilku dobrych lat, mamy do dyspozycji: chizalofop-P etylowy, chizalofop-P tefurylowy, fluazyfop-P butylowy, cykloksydym, kletodym i propachizafop, które możemy stosować pojedynczo lub w mieszaninie.

Chizalofop-P etylowy (np. Labrador Pro, Labrador Extra 50 EC i Wizjer 50 EC (2,0 l/ha), Achiba 05 EC, Darium, Fitofop, Maceta 50, Targa Super 05 EC, Trepach, Zamzar (dawka 2,5 l/ha), Leopard Extra 05 EC i Lampart 05 EC (3,0 l/ha) oraz Agard 100 EC, Superb 100 EC i Superic 100 EC (1,0 l/ha), Maceta 100, Pilot 10 EC i Targa Max 10 EC (dawka 1,25 l/ha), Pilot Max 10 EC, Szogun 10 EC i Targa 10 EC (1,5 l/ha). Środki te zarejestrowane są do zwalczania samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego, włośnicy sinej, wyczyńca polnego, życicy wielokwiatowej oraz perzu właściwego (ale w dawce maksymalnej zalecanej przez producenta).

Chizalofop-P etylowy + kletodym (np. Evolution) – duet ten można wykorzystać do zwalczania samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, wiechliny rocznej, wyczyńca polnego (dawka 0,35-0,5 l/ha), perzu właściwego (dawka 0,75-1,0 l/ha) oraz biotypów rocznych chwastów jednoliściennych odpornych na działanie s.cz. chizalofop-P-etylu (dawka 1,0 l/ha).

Chizalofop-P tefurylowy (np. Bagira 040 EC, Panarex 040 EC, Pantera 040 EC, Rango 040 EC) w dawce 1,5 l/ha można stosować do skutecznego ograniczania chwastnicy jednostronnej, włośnicy zielonej i sinej, palusznika krwawego oraz perzu właściwego (ale w dawce 2,0 l/ha).

Fluazyfop-P butylowy (np. Privium 125 EC i Trivko (dawka 2,0 l/ha) oraz Balatella Forte 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC, Fusilade Forte 150 EC (dawka 1,7 l/ha). Graminicydy te można stosować w maksymalnej zalecanej dawce, do zwalczania chwastnicy jednostronnej, samosiewów zbóż, miotły zbożowej, stokłosy bezostnej, włośnicy sinej i zielonej, wyczyńca polnego oraz perzu właściwego.

Cykloksydym (np. Focus Ultra 100 EC, Foxydo 100 EC), środki te można aplikować w zalecanych maksymalnych dawkach 2,0-5,0 l/ha, który to zakres tych dawek bardzo skutecznie ograniczy występowanie całej gamy chwastów jednoliściennych, tj. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, stokłosa płonna i polna, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica zielona, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa i trwała. Ponadto zgodnie z obecnie obowiązującą rejestracją, perz właściwy na działanie tych graminicydów, jest średnio wrażliwy (do fazy pierwszego kolanka). Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania, która mocno przyhamuje wzrost i rozwój tego gatunku chwastu, wynosi 5,0 l/ha.

Kletodym (np. Brixton (1,4 l/ha), Cegorian Extra 120 EC, Centurion Plus 120 EC, Flanker 120 EC, GramiGuard, Kleto4Herbi 120 EC, Obtemil 120 EC, Sedim 120, Select Super 120 EC (2,0 l/ha). Środki te w dawce maksymalnej zalecanej, skutecznie ograniczają roczne chwasty jednoliścienne, tj. samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, owies głuchy, wyczyniec polny oraz wieloletnie, tj. wiechlina roczna, życica trwała i perz właściwy.

Propachizafop (Agaton 100 EC, Agil-S 100 EC, Asfolot 100 EC, Kalamos 100 EC, Profop 100 EC, Ready, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC). Graminicydy te w dawce 1,5 l/ha, zwalczają skutecznie takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, samosiewy zbóż, włośnica sina i zielona, życica trwała oraz perz właściwy.