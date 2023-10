Co na chwasty w zbożach w fazie 3 liści?

Zdecydowana większość plantatorów uważa, że aplikacja herbicydowa w terminie powschodowym nalistnym jest najbardziej niezawodnym i opłacalnym zabiegiem. Podpowiadamy, co możemy zastosować na chwasty w zbożach w fazie 3-liści właściwych zbóż.

Wschodzące chwasty są najbardziej wrażliwe na działanie substancji czynnych herbicydów co daje nam możliwość uzyskania najlepszych efektów chwastobójczych. Możliwości doboru odpowiednich substancji czynnych herbicydów do występującego na danym polu zachwaszczenia są obecnie zadawalające. Z powodzeniem można wykorzystać preparaty w zboża ozime, które osiągnęły fazę liścieni lub 1 liścia właściwego. Poniżej kilka przykładów takich rozwiązań.

Beflubutamid (np. BeFlex 500 SC) – stosowany jest głównie w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym w fazie liścieni do pełni krzewienia (BBCH 10-25). Skutecznie zwalcza miotłę zbożową oraz gwiazdnicę pospolitą, fiołka polnego, jasnotę purpurową, przetacznika perskiego, samosiewy rzepaku i tasznika pospolitego.

Pendimetalina i pikolinafen (np. Picona) – mieszanina ta stosowana jest również w fazie liścieni do pełni krzewienia (BBCH 10-25), pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia ozimego. Wykorzystywana jest głównie do zwalczania chwastów dwuliściennych, tj. bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne.

Diflufenikan i flufenacet (np. Arnold, Bat 600 SC, Battle Delta 600 SC, Carthago SC, Łucznik, Naceto SC, Nucleus 600 SC) – duet ten może być stosowany od fazy liścieni do 4 liścia (BBCH 10-14) w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie i pszenżycie ozimym. Z chwastów jednoliściennych skutecznie ogranicza miotłę zbożową oraz wyczyńca polnego. Natomiast z dwuliściennych przytulię czepną, bodziszka drobnego, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, mak polny, jasnoty, przetaczniki, rumianowate, tasznika pospolitego i tobołki polne.

Diflufenikan i prosulfokarb (np. Boxer Evo EC, Jura EC) – te dwie wzajemnie się uzupełniające s.cz., zaleca się stosować do ochrony pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego i pszenżyta ozimego, znajdujących się w fazie liścieni do 3 liści (BBCH 10-13). Duet ten zwalcza miotłę zbożową i wyczyńca polnego oraz gwiazdnicę pospolitą, fiołka polnego, mak polny, marunę bezwonną, rumianek pospolity, przetacznika perskiego, przytulię czepną, samosiewy rzepaku i tasznika pospolitego.

Diflufenikan oraz pendimetalina (np. Cayman Pro 440 SC, Ordango Pro 440 SC) – mieszanina ta stosowana jest w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie i pszenżycie ozimym, które wykształciły co najmniej liścienie ale nie później jak do fazy 3 liści (BBCH 10-13). Skutecznie ogranicza miotłę zbożową i wiechlinę roczną oraz fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, przetaczniki, mak polny, przytulię czepną, starca zwyczajnego, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego i tobołki polne.

Flufenacet i metrybuzyna (np. Afi-Ekspert 56 WG, Coliseum, CP Helge 56 WG, Erast Plus 56 WG, Exmet Plus 56 WG, Expert Met 56 WG, Expose 56 WG, Flauzyna 56 WG, Metrafen 56 WG, Twin-Go) – również i ta gotowa mieszanina polecana jest do ochrony pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimego w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13). Dobrze ogranicza miotłę zbożową oraz bodziszka drobnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, mak polny, marunę bezwonną, rumian polny, przetacznika perskiego, samosiewy rzepaku i tasznika pospolitego.

Diflufenikan, flufenacet i metrybuzyna (np. Bacara Trio 516 SC) – fabryczna mieszanina tych trzech substancji, może być stosowana w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie i pszenżycie ozimym od fazy liścieni do fazy 3 liści (BBCH 10-13). Bardzo dobrze sprawdza się do skutecznego ograniczania miotły zbożowej, bodziszka porozcinanego, chabra bławatka, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnot, maruny bezwonnej, rumianu polnego, rumianku pospolitego, maku polnego, przytuli czepnej, przetaczników, samosiewów rzepaku, tasznika pospolitego i tobołków polnych.

Chlorotoluron, diflufenikan i pendimetalina (np. Trinity 590 SC) – trio to zaleca się stosować w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie i pszenżycie ozimym w bardzo wąskim przedziale czasowym, tj. w fazie od 2 do 4 liści właściwych. Herbicyd na bazie tych trzech substancji w maksymalnej zalecanej dawce, skutecznie ogranicza niektóre gatunki jednoliścienne, np. miotła zbożowa i wiechlina roczna oraz spora grupę gatunków dwuliściennych, tj. fiołek polny, gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne.

Diflufenikan, florasulam oraz penoksulam (np. Bizon, Legion, Viper) – te trzy substancje w postaci gotowego preparatu, można stosować w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i pszenżycie ozimym od fazy 1 liścia do fazy 3 rozkrzewienia (BBCH 11-23), a w życie od fazy 1 liścia do fazy 4 liścia (BBCH 11-14). Trio to bardzo dobrze ogranicza miotłę zbożową, chabra bławatka, fiołka polnego, gwiazdnice pospolitą, jasnoty, mak polny, marunę bezwonną, przetaczniki, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego i tobołki polne.