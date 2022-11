Ministrowie rolnictwa państw UE zadowoleni z rozwiązań Komisji w sprawie nawozów

Minister rolnictwa Republiki Czeskiej (Czechy sprawują obecnie prezydencję w UE) i komisarz ds. rolnictwa UE podczas konferencji prasowej w dniu 21 listopaa odnieśli się do kierowanej m.in. Copa i Cogeca krytyki Komunikatu KE w sprawie nawozów, przyjętego przez Komisję 9 listopada Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE.

Konferencję rozpoczął minister Zdenek Nekula, który wyraził kondolencje Polsce i rodzinom ofiar w Przewodowie. Następnie przeszedł do tematu nawozów mówiąc, że są one ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego:

– My, jako Unia Europejska powinniśmy robić wszystko, by te ceny pozostały na poziomie możliwym do przyjęcia, naszym zadaniem jest stabilizacja produkcji nawozów na szczeblu unijnym, by zapewnić bezpieczeństwo w tym sektorze na przyszłość – powiedział Nekula.

Stwierdził też, że ministrowie rolnictwa państw członkowskich UE „z satysfakcją przyjęli komunikat” Komisji Europejskiej w sprawie zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów, choć niektórzy z nich domagali się, by Komisja przedstawiła inne krótkoterminowe środki.

– Jestem przekonany, że powrócimy do tego tematu w przyszłości – zapewnił minister Zdenek Nekula.

Janusz Wojciechowski powiedział, że cieszy się z pozytywnej reakcji państw członkowskich na przyjęty Komunikat KE. Zastrzegł, że zdaje sobie sprawę z tego, że oczekiwania są większe, więc Komisja będzie obserwować jaki wpływ wywierają przyjęte rozwiązania.

– Ci, którzy mówili, że potrzebne są dalej idące działania, nie wskazali takich działań, a Komisja użyła wszelkich dostępnych środków – stwierdzał Wojciechowski. Wg komisarza już teraz uspokaja sytuację otwarcie drogi do pomocy publicznej dla producentów nawozów, natomiast „pewne rzeczy nie zależą bezpośrednio od komisarza czy Rady ds. Rolnictwa, jak np. ceny gazu; to co było możliwe, zostało zawarte w Komunikacie”.