Minister Kowalczyk podsumowuje rok 2022: Nie pozostawiliśmy rolników samym sobie

Dzisiaj w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja podsumowująca 2022 rok w rolnictwie. Podczas wydarzenia minister Kowalczyk przede wszystkim przypomniał o działaniach rządu i Ministerstwa wobec trudnej sytuacji w rolnictwie. Następnie wspomniał o najważniejszych sprawach, które zostaną podjęte na początku 2023 roku.

Na samym początku konferencji minister Kowalczyk podkreślił, jak trudnym rokiem był rok 2022.

– Myślę, że rok który był takim, którego nie pamiętają wszyscy, dlatego że ledwie zakończyła się pandemia Covid-19, to od 24 lutego jest to rok, kiedy trwa brutalna agresja Rosji na Ukrainę, co determinuje w ogromnej części działania dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, dotyczące wielu ministerstw, ale Ministerstwa Rolnictwa w szczególności. Być może tylko Ministerstwo Obrony Narodowej w większym stopniu jest uzależnione od tej sytuacji – mówił Kowalczyk.

– Jakie problemy napotkaliśmy i jak Ministerstwo Rolnictwa, jak polski rząd reagował na te problemy? Bo to jest niezwykle istotne, ważne, że nie pozostawiliśmy rolników samym sobie – dodał.

Szef resortu rolnictwa podsumował następnie działania Ministerstwa i rządu, wśród których wymienił m.in. program dopłat do nawozów, w ramach którego do rolników trafiło łącznie ponad 2,6 mld złotych (do 500 zł/ha). Następnie wymienił walkę z ASF i spadek liczby ognisk choroby ze 124 w 2021 roku do 14 w 2022. Ponadto wprowadzono dopłaty do prosiąt (do 100 zł za sztukę). Minister dodał, że w planach jest kolejne wsparcie w ramach ryczałtowej dopłaty do stada w wysokości od 2400 zł do 70 tys. zł w zależności od liczby sztuk w gospodarstwie, stwierdzając jednocześnie, że właśnie na pomoc gospodarstwom utrzymującym trzodę poniesiono największe wysiłki.

Następnie Minister mówił o dopłatach bezpośrednich, m.in. o tym, że rozpoczęcie zaliczek na płatności bezpośrednie nastąpiło w najwcześniejszym możliwym terminie a także o zwiększeniu dopłat do ubezpieczeń upraw i zwierząt, która wyniosła w 2022 roku 760 mln zł a także o dopłatach do wapnowania gleb.

Następna kwestia to zmiany w emeryturach rolniczych; otrzymywanie emerytury bez konieczności zdawania gospodarstwa oraz wyrównanie emerytur rolniczych do najniższej ZUS-owskiej po minimum 25 latach opłacania składek (projekt przyjęty przez Radę Ministrów 21 grudnia).

Wicepremier mówił także o Krajowej Grupie Spożywczej w kontekście stabilizacji cen produktów rolnych oraz dystrybucji nawozów, przy czym podkreślił, że sieć dystrybucyjna jest dopiero na początku swojego rozwoju. Następnie mówił m.in. o budżecie w ramach Krajowego Planu Strategicznego dla WPR.

Minister Kowalczyk podkreślił, że rok 2022 kończymy z pełnym bezpieczeństwem żywnościowym, jednak zwrócił uwagę m.in. na rosnące ceny energii i związane z tym ceny nawozów, które będą wyzwaniem w nadchodzącym roku. Wśród spraw, które będą załatwiane na początku 2023 roku minister wymienił m.in. zgłoszenie na najbliższej Radzie Unii Europejskiej problemu transportu ukraińskiego zboża przez Polskę, uruchomienie naborów dotyczących programów z WPR 2014-2020.