MAZURSKIE AGRO SHOW – to już szósta edycja wystawy

Przed nami szósta edycja Mazurskiego AGRO SHOW – największej w północno-wschodniej Polsce wystawy rolniczej, organizowanej przez Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Intencją organizatora od samego początku było wykreowanie nowoczesnego wydarzenia branżowego dla rolników mieszkających i pracujących w tej części kraju. Województwo warmińsko-mazurskie oraz sąsiadujące z nim regiony to nie tylko zielone płuca Polski, ale też teren o ogromnym potencjale rolniczym, słynący z wysokiej jakości produkcji.

Celem organizatora było, by rolnicy z tej części kraju cyklicznie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami z branży i dzięki temu podnosili jakość i wydajność swoich gospodarstw. Z drugiej strony Mazurskie AGRO SHOW daje możliwość zaprezentowania się regionalnym dystrybutorom reprezentującym wszystkie czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych. Pięć dotychczasowych edycji Mazurskiego AGRO SHOW potwierdziło, że istniała ogromna potrzeba wykreowania w tym regionie wielkiego cyklicznego branżowego wydarzenia, które jest nie tylko okazją do zawierania umów biznesowych, ale też platformą wymiany wiedzy i doświadczeń. Świadczy o tym rosnące co roku grono wystawców oraz liczba odwiedzających. Impreza stała się punktem obowiązkowym w kalendarzach producentów i wystawców, a wielu rolników, odlicza od początku roku dni do kolejnej edycji tej wystawy.

Mazurskie AGRO SHOW w Ostródzie stało się najważniejszym wydarzeniem branżowym w tej części Polski. Co roku wystawę odwiedza ponad 42 tysiące osób. Jest to więc największa i najliczniej odwiedzana przez zwiedzających wystawa rolnicza w Polsce północno–wschodniej. Rekordowa jest też zawsze liczba wystawców. Swą ofertę prezentuje w Ostródzie ponad 250 firm. To nie tylko producenci maszyn i urządzeń rolniczych, ale także producenci nawozów, pasz, budynków inwentarskich, środków ochrony roślin oraz inne firmy z szeroko pojętej branży rolniczej. Mazurskie AGRO SHOW odbywa się zimą i co roku otwiera sezon wystaw rolniczych. Impreza odbywa się w nowoczesnym obiekcie wystawienniczym Expo Mazury, w Ostródzie na ul. Grunwaldzkiej 55.

Wczesny termin wystawy pozwala, by rolnicy z uwagą zapoznali się z ofertami dealerów maszyn, a ewentualnych zakupów dokonali jeszcze przed rozpoczęciem prac polowych.

Zapraszamy na szóstą edycję Mazurskiego AGRO SHOW już 8-9 lutego 2020 roku.

Organizator: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Informacja prasowa: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych