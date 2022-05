Zielone Agro Show 2022. Zobacz zdjęcia

Rok temu wystawa Zielone Agro Show odbyła się w formie online, zaś dwa lata temu nie odbyła się w ogóle. W tym roku wreszcie można było jednak odwiedzić tę najważniejszą dla miłośników maszyn zielonkowych imprezę. Jak było na ZAS 2022 podczas pierwszego dnia? Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Pierwszy dzień imprezy popsuł nieco bardzo silny wiatr, chociaż nie odstraszyło to odwiedzających. Pomimo kiepskiej pogody było ich relatywnie sporo. Jeżeli ktoś jednak nie wybrał się z powodu złej pogody na imprezę wczoraj – nic straconego. Do Ułęża można przyjechać także dziś – w niedzielę 22 maja. Wystawa będzie czynna dla zwiedzających od 9 do 17. Warto jednak pamiętać, że pokazy maszyn odbywają się w godz. ok. 11-14.