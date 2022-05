Zielone Agro Show 2022 za nami. Relacja z pokazów maszyn [video]

21-22 maja br., po raz piąty w Ułężu i po raz dziewiętnasty w historii, obyła się wystawa maszyn rolniczych Zielone Agro Show. Organizatorem wystawy jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. To największe w kraju wydarzenie przeznaczone przede wszystkim dla rolników uprawiających rośliny zielonkowe, hodowców bydła i producentów mleka.

Za nami kolejna edycja Zielonego Agro Show i czas na podsumowanie tej imprezy. Ostatnie edycja wystawy odbyła się w 2019 roku, dwa lata przerwy to dużo, dlatego przygotowania nie były wolne od obaw czy firmy zechcą zaprezentować się na wystawie, a rolnicy, tak jak w poprzednich edycjach, tłumnie przyjadą, aby zapoznać się z ofertami prezentowanych firm. Liczyliśmy, że tak jak w przypadku wrześniowego Agro Show wszystko wróci do normy i po czasie pandemii zarówno firmy jaki i rolnicy z radością wrócą do standardowych form kontaktu. Dziś możemy powiedzieć, że nie były to oczekiwania na wyrost. Dopisała frekwencja i po stronie odwiedzających, i po stronie wystawców.

– Ponownie potwierdza się to, że organizacja wystawy Zielone Agro Show w Ułężu to dobra decyzja. Mimo dwóch lat przerwy widzimy, że jest ona bardzo dobrze odbierana przez rolników oraz przedsiębiorców działających w branży rolnej na tym terenie. Przed imprezą włożyliśmy dużo starań aby przypomnieć rolnikom o wystawie i przekonać ich, by ponownie ją odwiedzili. Nasze staranie nie poszły na marne. Tym bardziej to cieszy, że pogoda nas w tym roku nie rozpieszczała. Silny wiatr w sobotę utrudniał przeprowadzenie wystawy, ale mimo tych trudnych warunków, wszystkie zaplanowane punkty programu, w tym oczywiście pokazy maszyn na polach, odbyły się zgodnie z planem – mówi Michał Spaczyński, wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W tegorocznej edycji wystawy wzięło blisko 140 firm, w pokazach zaprezentowały się 42 zestawy maszyn. Tak jak w poprzednich latach pokazy podzielone były na dwie części. W pierwszej z nich prezentowały się kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki oraz agregat do użytków zielonych, w drugiej: prasy, praso-owijarki, owijarki, przyczepy zbierające, przyczepa objętościowa, sieczkarnia. Dodatkowo w sobotę prezentowane były myjki ciśnieniowe z przeznaczeniem do mycia i czyszczenia maszyn. Wg naszych szacunków frekwencja na wystawie była porównywalna z rokiem 2019. Tradycyjnie już na tym terenie, ale w tym roku jeszcze ze względu na pogodę, dopisała szczególnie w niedzielę, kiedy to na wystawie były tłumy rolników.

Jako organizatorzy cieszymy się, że po raz kolejny odbiorcy docenili pomysł i ideę otwartej platformy, na której spotykają się dwie strony rolniczego rynku: klienci, czyli rolnicy i firmy, które są dostawcami maszyn, urządzeń, środków i technologii potrzebnych w prowadzeniu nowoczesnych gospodarstw rolnych. Doceniamy znaczenie cyfryzacji we współczesnych świecie i możliwości oraz perspektywy jakie ona otwiera, ale jednocześnie namawiamy rolników i producentów do bezpośrednich spotkań i rozmów. Stworzyliśmy im do tego warunki i mamy satysfakcję, że z tego gremialnie skorzystali. Oprócz stoisk wystawców, po raz pierwszy na wystawie można było zobaczyć prezentacje jałówek, którą prezentowaliśmy wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W specjalnie przygotowanych boksach zaprezentowano pokaz pielęgnacji jałówek – przygotowanie do wystawy oraz ocenę typu i budowy jałówek rasy PHF. Ponadto Federacja na swoim stoisku prezentowała badanie składu pasz.

Patronat honorowy tegoroczną imprezą sprawował minister rolnictwa i rozwoju wsi. Impreza czynna była w godzinach 9-17. Wstęp na wystawę był wolny.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych