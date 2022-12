Rynek nowych ciągników w Polsce coraz bardziej zwalnia

W zeszłym miesiącu zarejestrowano 816 nowych ciągników. To o 121 sztuk mniej niż w październiku. Sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej, kiedy porównamy ten wynik do wyniku z października zeszłego roku, kiedy to zarejestrowano 1064 nowe ciągniki.

W ciągu 11 miesięcy zarejestrowano łącznie już 10612 nowych ciągników, czyli o 1835 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Oznacza to spadek o 14,7 proc.

Liderem rynku po jedenastu miesiącach roku jest marka New Holland z 1692 rejestracjami. To o 575 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland w okresie styczeń-listopad br. to 15,9 proc. Marka John Deere z liczbą 1494 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 199 szt. więcej niż w 2021 roku. Udziały rynkowe John Deere to 14,1 proc.

Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 966 szt. zarejestrowanych maszyn. To 481 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki po jedenastu miesiącach roku wynoszą 9,1 proc. Gdybyśmy jednak wzięli pod uwagę nowe ciągniki pochodzenia zagranicznego, z liczbą 986 szt. trzecie miejsce zajmowałaby marka Belarus.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz-Fahr. 939 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 215 szt. mniej niż przed rokiem. Deutz-Fahr osiąga 8,8 proc. udziałów rynkowych.

Case IH obejmuje piąte miejsce. 841 rejestracji to mniej niż przed rokiem o 53 szt. Udziały tej marki to 7,9 proc. Po 7,5 proc. udziałów rynkowych osiągają marki Massey Ferguson i Zetor. Massey Ferguson notuje jednak o 3 szt. zarejestrowanych ciągników więcej – 796 szt., Zetor – 793 szt.

Po jedenastu miesiącach 2022 roku liderem w najniższej kategoriach mocy do 30 KM jest marka Kubota. W kategorii 30-50 KM dwie marki osiągają takie same udziały rynkowe to Kubota i Farmtrac Tractors. W kat. 51-70 KM liderem jest New Holland. W kat. 71-100 KM pierwsze miejsce zajmuje marka Zetor, w kategorii 101-140 KM – Deutz-Fahr. W kat. powyżej 140 KM liderem jest marka John Deere.

Źródło: PIGMiUR