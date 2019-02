MAXIMA 3 Nowa generacja siewników punktowych KUHN. Precyzyjny siew z dużą prędkością roboczą

Nowy siewnik punktowy MAXIMA 3 zapewnia precyzyjny siew przy dużej prędkości, nawet 10 km/h. MAXIMA 3 gwarantuje regularne odstępy między nasionami również w trudnych warunkach glebowych. Beznarzędziowa regulacja ustawień roboczych oraz sterowanie elektroniczne sprawiają, że nowa generacja siewników MAXIMA 3 to maszyny przyjazne dla użytkownika, pozwalające uzyskać najwyższą jakość siewu.

WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ PODCZAS WYSIEWU

Dzięki przeprojektowaniu systemu pobierania i wyrzutu ziarna, MAXIMA 3 uzyskuje większą dokładność umieszczania nasion w glebie przy dużych prędkościach roboczych do 10 km/h. Sekcja wysiewająca jest bardzo stabilna i gwarantuje stałą głębokość siewu dzięki mocnemu systemowi nacisku na podłoże (regulowanym do 180 kg). Ponadto, punkt spadania nasion znajduje się w miejscu zetknięcia koła podporowego z glebą, co zapewnia idealne rozmieszczenie nasion w rzędzie.

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI

Równoległoboczna rama wykonana z odlanych elementów żeliwnych, z bardzo mocnymi przegubami oraz wzmocnieniami konstrukcyjnymi, zapewnia dużą wytrzymałość i długą żywotność sekcji wysiewającej, niezależnie od warunków w jakich pracuje maszyna.

Jako opcja dostępne są koła dogniatające „V”Max o zwiększonej wytrzymałości, wyposażone we wzmocnione ramiona.

ŁATWA I SZYBKA ZMIANA USTAWIEŃ ROBOCZYCH

Podczas pracy nad nowym siewnikiem MAXIMA 3 duży nacisk położono na zwiększenie komfortu obsługi, zmiany ustawień oraz konserwacji sekcji wysiewających.

Dlatego wszystkie regulacje (głębokość, aparat wysiewający, nacisk na podłoże, system zasypywania bruzdy itd.) można wykonać w łatwy sposób bez użycia narzędzi, co daje dużą oszczędność czasu.

WYSOKIE PLONY ZALEŻĄ OD JAKOŚCI SIEWU

* Stała głębokość umieszczania nasion w glebie zapewnia równomierne wschody: duży nacisk sekcji wysiewającej na podłoże oraz jej maksymalną stabilność została zagwarantowana dzięki równoległobocznej ramie ze wzmocnionymi przegubami.

* Zachowanie odpowiedniej odległości między nasionami w rzędzie zapewnia prawidłową obsadę: precyzyjne i łatwe ustawianie zgarniacza, powtarzalne dla każdego rzędu wysiewu.

* Dociskanie nasion do gleby oraz zasypywanie bruzdy zostało udoskonalone w celu zapewnienia idealnych warunków do kiełkowania: tylne koło dogniatające „V”Max z wygodną regulacją kąta roboczego, przesuniętym do przodu punktem obrotu oraz regulacją nacisku do 45 kg.

Podczas tegorocznych targów AGRO SHOW w Bednarach, firma KUHN zaprezentuje 6-rzędowy model MAXIMA 3 TS z ramą teleskopową i systemem wysiewu nawozu.

MAXIMA 3 Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Nowe siewniki punktowe MAXIMA 3 są również dostępne w wersji z elektrycznym napędem, który pozwala na regulacje dawki wysiewu z kabiny ciągnika.

Oprócz zwiększenia komfortu użytkowania, napęd elektryczny zwiększa również precyzję siewu, eliminując błędy wynikające z poślizgu kół napędowych siewnika w zmiennych warunkach roboczych.

Praca z GPS jest również łatwiejsza, ponieważ silniki elektryczne bardzo precyzyjnie wyłączają poszczególne sekcje bez strat materiału siewnego. Dla użytkownika oznacza to znaczną oszczędność kosztów wysiewu.

Wymagania serwisowe siewnika MAXIMA 3 z napędem elektrycznym zostały ograniczone poprzez zredukowanie części zużywalnych oraz mniejsze zapotrzebowanie na smarowanie.

Źródło: KUHN