A może posiać w tym roku kukurydzę albo buraki Maximą 3? Charakterystyka i cena

Przez wysokie wymagania nowoczesnego rolnictwa maszyny rolnicze są wciąż udoskonalane. Świadczy o tym trzecia już generacja siewników Kuhn Maxima, którą widzieliśmy na tegorocznym Agrotechu.

Kupując dziś nowoczesną maszynę rolniczą, dobrze mieć pewność, że szybko się nie zestarzeje i przestanie spełniać zarówno nasze oczekiwania, jak i wciąż rosnące wymagania nowoczesnego rolnictwa. Dlatego właśnie inwestycja w dobry sprzęt jest w wielu przypadkach zalążkiem sukcesu i opłacalności produkcji. Przekonanych jest o tym wielu rolników, a część z nich użytkuje siewnik Kuhn Maxima.

Tworzenie co roku nowego siewnika jest całkowicie bez sensu, więc trzeba zaprojektować taki, który przez lata nie straci nic ze swojej użyteczności i wystarczy mała modernizacja, aby spełniał wszystkie nowoczesne założenia. Taki właśnie jest siewnik Kuhn Maxima, którego już trzecia generacja wystawiona została na tegorocznych targach techniki rolniczej Agrotech w Kielcach.

Maxima 3 to punktowy multisiewnik, czyli taki, którym można precyzyjnie wysiewać nasiona rzepaku, buraków, słonecznika czy kukurydzy oraz oczywiście wielu innych kultur jak sorgo, soja czy fasola. Powstało aż dwanaście różnych modeli Maximy posiadających od 6 do 12 rzędów, które pozwalają na uzyskanie rozstawu wysiewu od 37,5 do 80 cm. Widać więc, że pod jedną wspólną nazwą Maxima 3 kryje się cała rodzina uniwersalnych i co ważne dopracowanych konstrukcyjnie siewników punktowych.

Nasiona siane na prąd

Ciekawym rozwiązaniem jest sekcja wysiewająca, w jaką opcjonalnie może być wyposażona Maxima 3. To właściwie elektrycznie napędzany aparat dozujący, którego zaletami są między innymi: możliwość regulacji obsady z kabiny ciągnika, co pozwala na szybszą reakcję i zwiększa komfort obsługi; zmienne dawkowanie podczas pracy; wyeliminowanie poślizgu kół napędowych; wyłączanie sekcji za pomocą GPS lub manualnie. Taki napęd pozwala też na rzadsze przeglądy, konserwacje i smarowania, ponieważ w porównaniu do klasycznej wersji jest niemal bezobsługowy.

Siewnik Maxima 3 nie jest także wymagający dla ciągnika. Jak mówi nam Janusz Sztochel, manager firmy Kuhn, ciągnik powinien mieć około 150 – 160 koni mocy, ale ważne jest właściwe wyważenie całego zestawu przez dobranie odpowiednich obciążników zamontowanych na przodzie ciągnika.

Ile kosztuje Kuhn Maxima 3?

Pytania o aktualną cenę często wywołują spore zniecierpliwienie produktowców firm wytwarzających maszyny rolnicze. Jednak Kuhn w czasie wystawy techniki rolniczej w Kielcach prowadził całkowicie otwartą politykę informacyjną. Na pytanie, ile kosztuje taki nowoczesny siewnik, odpowiedziano nam bez skrępowania, że widoczny na stoisku model wysiewający do 8 rzędów z mechanicznym napędem sekcji kosztuje 160 tys. złotych netto.