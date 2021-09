Mandam z nową 3-metrową kompaktową broną talerzową na Agro Show. Ile kosztuje? [video]

Podczas tegorocznej wystawy Agro Show firma Mandam zaprezentowała nową kompaktową bronę talerzową Gal E. Narzędzie występuje w trzech wariantach szerokości roboczych: 2, 2,5 i 3 m. Opowiadał nam o nim Józef Seidel, wiceprezes zarządu w firmie Mandam.

Celem inżynierów tworzących model Gal E było przede wszystkim maksymalne skrócenie maszyny. Jej cechą charakterystyczną jest hydrauliczna regulacja wału, która sprawia, że do transportu podnosi się on nad talerze. Te rozwiązania pozwoliły na osiągnięcie bardzo “krótko” osadzonego środka ciężkości, co czyni ją bardzo przyjazną w transporcie.

Modernizacji doczekały się także kultywatory Kus, które zyskały m.in. bezobsługowe łożyska talerzy i zmodyfikowane ramy.