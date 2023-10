Małe gminy mogą dostać sporo pieniędzy. Przed wyborami Rząd obiecuje im dodatkowe finanse

Jeśli 60 proc. uprawnionych do głosowania w gminach do 20 tys. mieszkańców weźmie udział w wyborach, Rząd przekaże tym gminom do 250 tys. zł na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych lub zespołów ludowych.

Takie informacje przekazali wczoraj ministrowie: rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, sportu i turystyki Kamil Bortniczuk oraz wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński podczas konferencji prasowej.

Minister Bortniczuk powiedział, że kolejne 250 tys. zł gmina może otrzymać na działalność zespołów sportowych, a minister Telus, że ogłoszony już został program pn. Bitwa o Remizy, w ramach którego jest możliwość uzyskania 1 mln zł na remont lub przebudowę remizy strażackiej, jeśli w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie.

Najwyższa frekwencja w powiecie stwarza również gminom z woj. mazowieckiego uzyskanie 1 mln złotych na wybrane zadania – o czym poinformował wojewoda Bocheński.