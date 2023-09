Czy grając w Farming Simulator można zarobić na własne gospodarstwo? Okazuje się, że można

Czy można dorobić się własnego gospodarstwa prowadząc kanał na popularnym portalu YouTube? Okazuje się, że jak najbardziej pod warunkiem, że mieszkamy w USA, co udało się pewnemu tamtejszemu twórcy.

Grant Hilbert, bo to o nim mowa, od najmłodszych lat chciał zostać rolnikiem. Myślał też, że zgromadzenie kapitału niezbędnego do realizacji tego marzenia zajmie dziesięciolecia, jednakże granie w gry wideo na YouTube pomogło mieszkańcowi Iowa osiągnąć ten cel znacznie szybciej, niż się spodziewał.

Wychowany na przedmieściach Des Moines, Hilbert spędzał wiele czasu na farmie swoich dziadków w północnej Iowa, i jak mówi to właśnie tam narodziła się jego pasja do rolnictwa.

Mając nastawienie na przedsiębiorczość i szukając sposobów na zarabianie pieniędzy, Hilbert i jego przyjaciel założyli w wieku 15 lat kanał The Squad na YouTube, na którym grali w różne popularne gry wideo. Po kilku miesiącach Hilbert przejął kanał i głównie grał w popularny również w Polsce Farming Simulator.

Pod koniec swojej edukacji w szkole średniej kanał ten miał około 30 tys. subskrybentów, i jak mówi jego twórca, nie skupiał się on na nim tak bardzo jak chciał, ale dostrzegał tam możliwość zarobienia pieniędzy.

W 2016 roku Hilbert rozpoczął studia na Uniwersytecie Stanowym Iowa, gdzie uzyskał dyplom z zakresu biznesu i ekonomii w rolnictwie. W tym samym czasie wydano ponownie nową wersję Farming Simulator, więc Hilbert postanowił ponownie wrócić do tego co robił na początku, czyli do gry w FS. Podczas zajęć codziennie tworzył, redagował i publikował filmy na swoim kanale YouTube.

To poświęcenie się opłaciło, gdyż pod koniec jego pierwszego roku studiów liczba subskrybentów The Squad wzrosła do około 600 tys. Google umieszczał także reklamy obok jego filmów za pośrednictwem programu partnerskiego YouTube (YPP) i tak zaczęły się pojawiać pierwsze pieniądze.

Wówczas młody Amerykanin mógł zacząć szukać farmy. Zajęło mu to dwa lata. – W 2020 r. uważałem, że jest to idealna sytuacja makro, aby zainwestować w grunty rolne, więc w tym roku postanowiłem kupić kilka gospodarstw – mówi.

W grudniu kupił swoje pierwsze 120 akrów w hrabstwie Mahaska za 330 tys. USD. Hilbert twierdzi, że choć na działce znajdowało się kilka akrów uprawnych, była to raczej okazja do zainwestowania w teren rekreacyjny.

W tym samym miesiącu nabył kolejne 88 akrów w hrabstwie Mahaska za 460 tys. USD, a na początku 2021 roku kupił 160 akrów w hrabstwie Poweshiek za nieco ponad 1 mln USD.

Spośród tych trzech nieruchomości 250 akrów nadawało się do uprawy, co zapoczątkowało karierę rolniczą 24-latka. W 2021 roku Hilbert z pomocą swojego młodszego brata Spencera obsiał pola kukurydzą i soją.

– Ciągle dostaję pytania, czy gra w Farming Simulator pomogła mi przygotować się do kariery w rolnictwie. Prawdziwa odpowiedź brzmi: nie. Żadna gra wideo nie nauczyła mnie niczego o rolnictwie w prawdziwym życiu – mówi Hilbert.

Hilbert twierdzi, że wiele się nauczył od ekspertów od zarządzania ryzykiem, a sąsiedzi z jego farmy również chętnie odpowiadają na pytania i pomagają, jeśli to możliwe.

źródło: agriculture.com