Ukraiński Forbes cytuje premiera Ukrainy Denysa Szmyhala, który podczas konferencji „Ukraina. Jest rok 2024” powiedział, że „pierwsi sprawcy, którzy rozsypali ukraińskie zboże z wagonów na granicy z Polską, stanęli już przed sądem”.

„Sprawcom” grozi 5 lat więzienia. Strona ukraińska nie ma sobie nic do zarzucenia: „Ukraina niczego nie naruszyła, ukraińskie zboże nie trafia na polski rynek, to już oficjalne” – powiedział Oleksandr Kubrakow, Minister Rozwoju Społeczności, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy cytowany przez Forbes.

O sprawie pisaliśmy w artykule „Tony kukurydzy wysypane z kilku wagonów kolejowych”. Chodzi o ok. 160 ton zboża. Zdarzenie zelektryzowało ukraińskie władze i opinię publiczną. Minister Kubrakow zażądał kar dla ludzi, którzy to zrobili:

„Systematyczne niszczenie ukraińskich produktów rolnych wygląda na zaplanowany sabotaż. Nasz kraj broni się i przetrwał dzięki rolnikom. Dlatego ci, którzy popełnili te przestępstwa, zdecydowanie nie są zainteresowani ukraińskim pokojem i zwycięstwem cywilizowanego świata. Wzywamy polskie organy ścigania do natychmiastowej reakcji” – powiedział Kubrakow.

Wcześniejsze wysypanie zboża z kilku ciężarówek ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz nazwał „haniebną zbrodnią”, a przedstawiciel handlowy Ukrainy (taka jest oficjalna nazwa jego stanowiska…) Taras Kaczka powiedział, że to zdarzenie jest eskalacją przemocy i zestawił je z zabójstwem Pawła Adamowicza, ostrzegając, że jeśli polski rząd nie zareaguje, to niebawem Polacy będą mordować Ukraińców.

Wysypanie ukraińskiego zboża skłoniło też dziennikarza Ukraińskiej Agencji Prasowej do zadania pytania na konferencji prasowej po posiedzeniu AGRIFISH, czy nie narusza to zasad wolnego handlu oraz czy na pewno zrobili to polscy rolnicy. Przewodniczący AGRIFISH minister rolnictwa Belgii David Clarnival odpowiedział oględnie, że oczywistym jest, że Rosja destabilizuje rynek unijny (w domyśle – może to być rosyjska prowokacja), natomiast komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski stwierdził, że w obecnej sytuacji najlepiej by było dla wszystkich, aby UE wsparła Ukrainę w powrocie na jej tradycyjne rynki, ale on osobiście nie widzi dobrej woli Ukrainy w tej sprawie.

Ukraina rzeczywiście nie zamierza wycofać się ze swobodnego eksportu do Unii Europejskiej: w pięciopunktowym planie „naprawczym” przedstawionym przez premiera Ukrainy Szmyhala znajduje się stwierdzenie, że „pryncypialnym stanowiskiem Ukrainy jest pełna liberalizacja handlu z UE” – o czym informuje Latifundist.