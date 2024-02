Wojciechowski: było embargo, nie było wysypywania zbóż

Dziennikarz Ukraińskiej Agencji prasowej nie spodziewał się tak mocnej odpowiedzi na pytanie, które zadał podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

– Oczywiście są różne powody dzisiejszych protestów rolników, ale cały czas faktem jest, że 160 ton ukraińskiego zboża wyrzucono z wagonów w Polsce – mówił Ukrainiec. – Pytanie do prezydencji belgijskiej (ministra Davida Clarnivala) – czy to jest powód, żeby martwić się o wolność przepływu towarów w UE, bo te towary nie były przeznaczone na rynek polski?

Pytanie do komisarza Wojciechowskiego – czy pana zdaniem to byli polscy rolnicy? Bo polscy rolnicy zazwyczaj respektują szanują pracę swoich kolegów. Czy nie uważa pan, że to jest próba destabilizacji dwustronnego handlu i wewnętrznego rynku przed europejskimi wyborami?

W pięknym dyplomatycznym stylu odpowiedział mu Clarnival:

– Rzeczywiście Putin używa zboża jako broni w wojnie. Ma to służyć ukaraniu Ukrainy, żeby miała trudniejszy dostęp do trudniejszych rynków, więc przekierowuje na Europę i destabilizuje rynek. Oczywiście w kontekście wyborów ale i szerzej – jest to jedno z działań, które prowadzą do obecnej sytuacji, dla mnie to oczywiste.

Natomiast Janusz Wojciechowski przypomniał, że nie było żadnych protestów, gdy obowiązywał unijny zakaz importu do 5 krajów przygranicznych:

– Jeśli chodzi o relacje handlowe między Polską a Ukrainą, przypomnę decyzję z końca kwietnia 2023 r. o czasowym zakazie importu ziarna do 5 krajów ze zgodą na tranzyt. W tym okresie nie było takich problemów, nawet tranzyt zwiększył się z 3 do 4 mln ton miesięcznie. KE nie przedłużyła tego zakazu, kierując się oczekiwaniami Ukrainy, ale wydaje się, że jest tu potrzebna refleksja po stronie KE. Na otwarciu unijnego rynku z Ukrainą korzysta Rosja, która wypchnęła Ukrainę z rynków azjatyckich, i destabilizuje rynek unijny. Najlepszym sposobem było by wesprzeć Ukrainę w eksporcie towarów do tradycyjnych rynków – tu jest potrzebne pozytywne podejście Ukrainy, ale nie widzę tej woli. Na pewno Ukraina musi zrozumieć sytuację rolników, żaden rynek by nie wytrzymał takiego wzrostu importu. Producenci zbóż w Europie mają dramatyczną sytuację. Dobrze by było, żeby relacje zostały uporządkowane i handel odbywał się normalnie – odpowiedział miażdżąco Janusz Wojciechowski.