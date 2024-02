Tony kukurydzy wysypane z kilku wagonów kolejowych (video)

Incydentów związanych z wysypywaniem zbóż ciąg dalszy. Tym razem media społecznościowe obiega materiał filmowy, na którym widzimy kukurydzę wysypaną z kilku wagonów kolejowych.

Materiał na swoim profilu GR Ojdana na Facebooku udostępnił Hubert Ojdana, działacz ZZR Korona. Do wydarzenia doszło prawdopodobnie w miejscowości Kotomierz w woj. kujawsko-pomorskim.

Wiemy jedynie, że do incydentu tym razem prawdopodobnie nie doszło w okolicach polsko-ukraińskiej granicy, lecz na innym obszarze kraju. To już kolejne tego typu wydarzenie. Do incydentów związanych z wysypywaniem ukraińskiego ziarna odniósł się Ołeksandr Kubrakow, wicepremier i minister ds. społeczności, terytoriów i infrastruktury Ukrainy.

Ministerstwo Rozwoju Społeczności, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy

– Systematyczne niszczenie ukraińskich produktów rolnych wygląda na zaplanowany sabotaż. Nasz kraj broni się i przetrwał dzięki rolnikom. Dlatego ci, którzy popełnili te przestępstwa, zdecydowanie nie są zainteresowani ukraińskim pokojem i zwycięstwem cywilizowanego świata. Wzywamy polskie organy ścigania do natychmiastowej reakcji – powiedział.