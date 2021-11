Liczba rejestracji nowych ciągników w październiku bardzo mocno w górę. Na podium gorąco

W październiku użytkownicy zarejestrowali 1162 nowe ciągniki rolnicze i jest to wynik o ponad połowę lepszy niż przed rokiem. Od początku roku rolnicy zarejestrowali już blisko 11,5 tysięcy nowych maszyn.

W październiku w Polsce zarejestrowano 1162 nowe ciągniki. Analizując wyniki 10-dniowe i jak 20-dniowe można powiedzieć, że jest to dość spore zaskoczenie. W porównaniu do wyniku 20-dniowego rynek wrósł o 72 proc.,a przekładając to na liczby w okresie od 21-31.10 zarejestrowało się 487 nowych maszyn – mówi Tomasz Rybak z Martin & Jacob.

Sprzedaż nowych traktorów nie zwalnia. W październiku była ona lepsza niż we wrześniu

i osiągnęła poziom 1162 sztuk. Rok temu było to dokładnie 766 maszyn, zatem wzrost sprzedaży jest imponujący (+396 szt., + 52 proc.). Należy jednak pamiętać, że wraz z końcem roku pojawia się coraz więcej rejestracji dilerskich. W samym październiku było 353 rejestracji na firmy. Do odbiorców indywidualnych trafiło 809 maszyn.

Trzy marki walczyły o pozycję lidera jednak znowu na pierwszym miejscu jest New Holland.

W tym miesiącu rywalizacja o największą sprzedaż toczyła się do ostatniego dnia miesiąca. Ostatecznie marką najczęściej wybieraną przez rolników był ponownie New Holland, który został zarejestrowany w liczbie 178 sztuk. Jest to wynik o 77 sztuk lepszy niż przed rokiem, natomiast łączna sprzedaż od początku roku wynosi 2094 sztuki i jest wyższa od ubiegłorocznej o 544 sztuki. Ciągniki New Holland zostały zarejestrowane przez 142 osoby indywidualne i 36 osób prawnych, tj. firmy.

Japoński producent Kubota zarejestrował w październiku 174 nowe traktory, z czego 78 sztuk, to rejestracje na firmy. Kubota łącznie od początku roku zarejestrowała 1320 maszyn, co jest wynikiem o blisko 35 proc. lepszym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (+339 sztuk). Pomimo tego, że do końcu roku jeszcze pełne dwa miesiące, to dla Kuboty jest to rekordowy wynik w historii. W cały 2020 roku Kubota sprzedała 1217 maszyn.

Trzecią największą sprzedaż w październiku odnotowała marka John Deere z liczbą 170 zarejestrowanych nowych traktorów. John Deere jest marką z największą liczbą rejestracji na osoby prawne – 100 traktorów, to 28 proc. wszystkich rejestracji firmowych w październiku. Całkowita sprzedaż od stycznia wynosi 1267 traktorów, co jest wynikiem o 17% lepszym od ubiegłorocznego. Firma poprawiła swoje wyniki z całego 2020 roku, kiedy na rynek trafiły 1192 maszyny.

Źródło: Martin & Jacob