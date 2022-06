Rejestracje nowych ciągników w maju mocno w dół. Duży awans Massey’a Fergusona

Sprzedaż nowych ciągników rolniczych liczona w liczbie rejestracji w maju wyniosła 947 sztuk. Od kilku miesięcy utrzymuje się spadkowy trend. Jest też brak optymizmu u dilerów i producentów maszyn co do najbliższej przyszłości.

Od początku roku zostało zarejestrowanych 4659 nowych ciągników rolniczych. Jest to wynik o ponad 12 proc. gorszy niż przed rokiem, co przekłada się na 640 maszyn. W samym maju różnica w sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku wyniosła 257 sztuk, co oznaczało spadek o ponad 21 proc. Wysoka inflacja, rosnące koszty produkcji i niepewność o przyszłość powodują znaczną wstrzemięźliwość w podejmowaniu tak ważnych decyzji jak wymiana sprzętu na nowy.

Niebieskie ciągniki New Holland liderują zestawieniu

Pomimo znaczących spadków, które w przypadku New Holland wyniosły w maju 72 sztuki, marka pozostaje niezmiennie na pozycji lidera sprzedaży z liczbą 154 zarejestrowanych maszyn. Co ciekawe, jest to lepszy wynik niż przed miesiącem, kiedy niebieskie traktory były zarejestrowane 149 razy. Od początku roku na rolnicy zakupili 807 nowych traktorów New Holland, co przekłada się na ponad 17 proc. udział w rynku.

John Deere na drugim miejscu i ciągle na plusie po pięciu miesiącach

Marka John Deere jest jedną z niewielu marek z czołowych producentów, która na koniec maja nadal utrzymuje przewagę w sprzedaży względem ubiegłego roku. Do końca maja rolnicy kupili 628 traktorów John Deere, co jest wynikiem o 68 sztuk lepszym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednak w samym maju również ta marka odnotowała o 25 sztuk gorszy wynik niż przed rokiem osiągając wynik 115 zarejestrowanych nowych maszyn.

Massey Ferguson dobija do czołówki sprzedaży

To Massey Ferguson był trzecią najczęściej kupowaną marką w maju. Rolnicy zarejestrowali 93 Massey’e, co było wynikiem o ponad 25 proc. lepszym niż przed rokiem. Po pierwszych pięciu miesiącach Massey Ferguson sprzedały się w liczbie 294 sztuk, co jest wynikiem lepszym od ubiegłorocznego o 15 sztuk. Daje to marce ponad 5 proc. wzrost sprzedaży. Modelami, które napędzały majową sprzedaż były 150-konny 7715S oraz 95-konny 5709M.

Większość firm notowała spadki ale były wyjątki

Zdecydowana większość firm odnotowała w maju spadki sprzedaży. Poza wspominanymi markami New Holland oraz John Deere na minusie były również Deutz-Fahr (-51 szt.), Kubota (-56 sztuk). Duże spadki generowały takie marki jak Arbos (-50 szt.), Lovol (-30 szt.), czy Claas (-11 szt.).

Przed spadkami wybroniły się natomiast Valtra (+ 9 szt.), Solis (+8 szt.), Steyr oraz Fendt (+4 szt.) czy Case ID (+3 szt.).

Źródło: Martin & Jacob