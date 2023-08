KRIR wnioskuje o zmiany, Ministerstwo odpowiada – nie otrzymaliśmy żadnych uwag

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o wydłużenie terminów sporządzania planów nawozowych w ramach ekoschematu “Rolnictwo węglowe”. Ministerstwo odpowiada, że planowane zmiany w rozporządzeniu są zgodne z postulatami KRIR.

Rolnicy są zobowiązani do posiadania planu nawozowego opracowanego w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności lub do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, w przypadku upraw ozimych wysiewanych w roku składania wniosku.

W piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa Zarząd KRIR wyjaśnia, że rolnicy napotykają na znaczne trudności związane z opóźnieniami w analizie próbek glebowych, co uniemożliwia złożenie oświadczenia o posiadaniu planów zgodnie z wyznaczonym terminem. W związku z tym KRIR zaapelował do Ministra Rolnictwa o wydłużenie terminu sporządzania planu nawozowego dla rolników uczestniczących w praktyce “Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia” do 15 października.

Ministerstwo Rolnictwa odpowiadając Radzie stwierdza, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony jest projekt rozporządzenia w przedmiotowej sprawie, który zawiera zmiany korzystne dla rolników. Jakie zmiany proponuje Ministerstwo? W opublikowanym dziś na stronie KRIR piśmie MRiRW czytamy: “Obecnie procedowana jest zmiana przepisów rozporządzenia ws. ekoschematów (…) proponuje się wprowadzenie przepisów epizodycznych na rok 2023, które mają na celu ułatwienie dostępu do ekoschematu “Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” w ramach praktyki “Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia” w pierwszym roku wdrażania.

Proponowana zmiana polega na wydłużeniu terminu, do którego powinien być opracowany przez rolnika plan nawozowy – z terminu 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności, na 30 września 2023 roku. Jednocześnie (…) proponuje się zmianę polegającą na złagodzeniu kar nakładanych na rolnika w przypadku, gdy plan nawozowy nie obejmuje całości powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika. w zakresie wydłużenia terminu na opracowanie planu nawozowego”.

MRiRW zwraca też uwagę, że laboratorium, w którym wykonywana jest analiza gleby nie musi posiadać akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, w związku z czym analizy gleby można wykonywać w laboratoriach okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innych laboratoriach, np. Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które nie posiadają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, ale są wyposażone i przygotowane do wykonywania analiz gleby na poziomie gwarantującym wiarygodność uzyskanych wyników w odniesieniu do wymagań praktyki.

“W związku z brakiem uwag KRIR do przedmiotowego projektu w powyższym zakresie należy uznać, że proponowane zmiany wychodzą naprzeciw zgłaszanym wnioskom i uwagom w zakresie wydłużenia terminu na opracowanie planu nawozowego” – czytamy w piśmie MRiRW skierowanym do KRIR.

Oczywiście warto zaznaczyć, że Krajowa Rada Izb Rolniczych skierowała swój wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18 lipca 2023 r., a pismo kierujące projekt rozporządzenia do konsultacji nosi datę 28 lipca. Można więc założyć, że KRIR odniosła sukces zwracając uwagę Ministerstwu na realny problem.