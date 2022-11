Kowalczyk: Celem działań MRiRW jest zwiększenie powierzchni rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne było tematem konferencji prasowej w siedzibie KOWR w dniu 23 listopada, w której wzięli udział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, sekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski oraz dyrektor generalny KOWR Waldemar Humięcki.

Minister Kowalczyk poinformował, że celem działań Ministerstwa Rolnictwa jest zwiększenie powierzchni rolnictwa ekologicznego i wielkości produkcji żywności ekologicznej, której poziom sprzedaży powinien zostać zintensyfikowany tak, by konsument miał do niej łatwy dostęp. Do tych działań obliguje nas również członkostwo w Unii Europejskiej, której sztandarowym projektem jest Zielony Ład.

– Realizujemy założenie Europejskiego Zielonego Ładu mówiące o ile procent ma wzrosnąć powierzchnia upraw ekologicznych – mówił minister Kowalczyk. – Polska nie jest w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, w tej chwili to 3,5 proc. powierzchni upraw. Cel, który Polska nakreśliła sobie w Krajowym Planie Strategicznym (KPS) dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) to 7 procent.

Impulsem do rozwoju rolnictwa ekologicznego mają być rozwiązania zaproponowane w KPS dla WPR – dopłaty do powierzchni upraw powiązane są z produkcją, również dopłaty do hodowli zwierząt są komplementarne z produkcją i uwarunkowane odpowiednią obsadą zwierząt na powierzchni gruntów. Ale same dopłaty nie mogą być jedyną motywacją do prowadzenia ekologicznej produkcji – powinna być nią również możliwość sprzedaży żywności ekologicznej, dlatego zdaniem ministra Kowalczyka, „bardzo ważne, aby w sieciach handlowych i wszystkich innych placówkach handlu były wyodrębnione i wyraźnie widoczne dla konsumentów stoiska z żywnością ekologiczną. Ponadto sklepy prowadzące sprzedaż produktów ekologicznych powinny otrzymywać wsparcie” – stwierdził szef resortu rolnictwa. Przypomniał również, że są jeszcze środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy na wsparcie przetwórstwa dla rolników prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny i zachęcał, by rolnicy ekologiczni wnioskowali o takie wsparcie, bo „rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne są szczególnie preferowane w tym naborze”.

Wiceminister Rafał Romanowski przypomniał, że rolnicy chcący rozpocząć produkcję ekologiczną mają do dyspozycji wiele rodzajów wsparcia. Są one m.in. zawarte w Krajowym Planie Strategicznym dla WPR, wiele ułatwień wprowadza także nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym.

Odniósł się też do edukacji konsumentów w zakresie żywności ekologicznej mówiąc, że daje on pewność, że przy produkcji zostały zastosowane odpowiednie technologie i tylko naturalne nawozy.Dyrektor generalny KOWR Waldemar Humięcki przytoczył działania promujące polską żywność ekologiczną, które Ośrodek prowadzi lub w nich uczestniczy – to m.in. kampania „Kupuj świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY”, prowadzona przez MRiRW; promocja w kraju i za granicą produktów rolno-spożywczych; wdrażanie dwóch poddziałań w zakresie działania 3. „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020; udział w międzynarodowych przedsięwzięciach promocyjnych i informacyjnych pod hasłem „Poland tastes good”; realizacja branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych; obsługa branżowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.