KOWR ma nowego dyrektora generalnego. To osoba z doświadczeniem na stanowisku prezesa 

Henryk Smolarz został powołany na nowego dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. To doktor nauk rolniczych i doświadczony urzędnik.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski dokonał zmiany na stanowisku prezesa KOWR, przekazując stery tej instytucji w ręce doktora nauk rolniczych Henryka Smolarza.

Henryk Smolarz ma siedmioletnie doświadczenie rolnicze – w latach 1985-2022 był właścicielem gospodarstwa rolnego. Ukończył też studia magisterskie na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie w roku 1994 a w roku 2001 obronił pracę doktorską pt. “Przyrodnicze i ekonomiczne skutki różnych sposobów regulacji zachwaszczenia w pszenicy ozimej”.

Jak podaje Wikipedia, Henryk Smolarz był radnym powiatu lubelskiego, wójtem gminy Niemce, posłem na Sejm V kadencji. W następnych wyborach do Sejmu nie zdobył mandatu, objął za to stanowisko wiceprezesa Agencji Rynku Rolnego, a następnie prezesa KRUS.

W następnych wyborach również nie zdobył mandatu poselskiego, ale dostał się do Sejmu w zastępstwie posła, który zrezygnował. W kolejnych wyborach ponownie nie uzyskał mandatu, natomiast został doradcą marszałka województwa lubelskiego. Wszedł również w skład Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin oraz prezesem Regionalnego Centrum Energii.

W wyborach samorządowych w roku 2018 bezskutecznie starał się o mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, by w następnym roku powrócić do gminy Niemce na stanowisko zastępcy wójta. Znów bez powodzenia kandydował do Sejmu, nie udało mu się to także 4 lata później, tym razem z “Trzeciej Drogi”, ale został powołany na stanowisko prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.