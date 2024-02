Można już składać wnioski o rekompensatę za niesprzedane produkty rolne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od 1 lutego do 31 marca br. przyjmuje wnioski o przyznanie rekompensaty z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny. Warto wiedzieć, jak złożyć wniosek, jakie są zasady przyznawania oraz terminy wypłaty rekompensaty oraz kiedy ulega ona przedawnieniu.

Producent rolny może złożyć wniosek o przyznanie rekompensaty z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty rolne od podmiotu prowadzącego skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, który stał się w 2023 r. niewypłacalny w rozumieniu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

W 2024 r. producent rolny może wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli:

jest producentem rolnym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2023 poz. 885);

nie otrzymał zapłaty za sprzedane produkty rolne;

roszczenia z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych nie uległy przedawnieniu;

Aby uzyskać rekompensatę dłużnik producenta rolnego musi być jest podmiotem prowadzącym skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, płatnikiem podatku od towarów i usług oraz stać się w 2023 roku niewypłacalny w rozumieniu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Dłużnik stał się niewypłacalny jeżeli w 2023 roku, jeżeli:

ogłoszono upadłość wobec tego podmiotu,

oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości tego podmiotu,

umorzono postępowanie upadłościowe wobec tego podmiotu,

otwarto postępowanie restrukturyzacyjne wobec tego podmiotu na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,

podmiot będący osobą fizyczną został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności przez ten podmiot.

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków w 2024 roku trwa w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 marca 2024 r.

Wniosek opłacony opłatą skarbową, z dołączonym potwierdzeniem jej zapłacenia należy złożyć do właściwego według miejsca zamieszkania oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej KOWR. Wniosek należy złożyć:

bezpośrednio w siedzibie właściwego Oddziału Terenowego KOWR

pocztą, najlepiej przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru (o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego)

elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wnioski przesłane drogą mailową nie podlegają rozpatrzeniu.

Jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie rekompensaty w stosunku do wierzytelności przysługujących od kilku podmiotów, powinien złożyć dla każdego podmiotu oddzielny wniosek na odrębnym formularzu.

Zasady wypłat rekompensat

Rekompensata przyznawana jest w drodze decyzji dyrektora Oddziału Terenowego na podstawie:

pozytywnie zweryfikowanego wniosku o przyznanie rekompensaty

pozyskanej przez KOWR informacji od Twojego dłużnika, potwierdzającej istnienie wierzytelności

Decyzje będą wydawane do 30 czerwca 2024 r.

Wysokość rekompensaty zostanie ustalona w oparciu o ustaloną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procentową stawkę w oparciu o sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych w roku 2024 wniosków o przyznanie rekompensaty oraz wysokości środków przeznaczonych do wypłaty na ten cel w roku 2024.

Rekompensata jest ustalana w stosunku do zgłoszonej we wniosku kwoty wierzytelności netto, tj. pomniejszonej o podatek od towarów i usług oraz bez odsetek ustawowych za opóźnienie.

Rekompensacie podlegają tylko wierzytelności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR. Wyplata rekompensaty nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu rekompensaty stała się ostateczna.

Po wypłacie rekompensaty przez KOWR, rolnik nadal zachowuje prawo do dochodzenia pozostałej części należności od dłużnika.

Kto jest producentem rolnym?

Producentem rolnym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Za rolnika w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115 uważa się osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym stosowania Traktatów oraz który prowadzi działalność rolniczą określoną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 2021/2115. Działalność rolniczą to działalność umożliwiającą przyczynianie się do dostarczania dóbr prywatnych i publicznych poprzez co najmniej jedno z poniższych działań:

wytwarzanie produktów rolnych obejmujące działania takie jak chów zwierząt lub uprawa, w tym w drodze użytkowania torfowisk – przy czym produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do TFUE, z wyjątkiem produktów rybołówstwa – a także bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji;

utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza użycie zwykłych metod rolniczych i zwykłego sprzętu.

Kiedy podmiot jest niewypłacalny?

Podmiotem niewypłacalnym w rozumieniu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1130) uznaje się podmiot skupujący, tzn. podmiot prowadzący skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych między innymi gdy:

1. sąd upadłościowy lub sąd restrukturyzacyjny, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309 z późn. zm.) wyda postanowienie między innymi o ogłoszeniu upadłości tego podmiotu lub wszczęciu wobec niego wtórnego postępowania upadłościowego.

sąd upadłościowy wyda orzeczenie o ogłoszeniu upadłości podmiotu zagranicznego mające skutki ograniczone do majątku tego podmiotu znajdującego się na terytorium Polski.

Kiedy należność ulega przedawnieniu?

Decyzja o przyznaniu rekompensaty może być wydana jedynie w odniesieniu do wierzytelności, które nie uległy przedawnieniu.

Roszczenia z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem 2 lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym ten termin upływa.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. od dnia następnego po upływie terminu płatności wskazanego w fakturze VAT lub VAT RR.

Bieg przedawnienia przerywa:

każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia

uznanie długu przez dłużnika (np. pismo dłużnika potwierdzające istnienie roszczenia, wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty, wniosek o umorzenie).

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji,

co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Jeżeli termin płatności faktury upływał przez dniem 1 stycznia 2022 r., do wniosku o przyznanie rekompensaty rolnik musi złożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza dokumenty potwierdzające zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia. Mogą to być m.in.:

nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

wyrok sądowy

postanowienie komornika sądowego o wszczęciu postępowania egzekucyjnego

postanowienie komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego

pismo dłużnika potwierdzające istnienie zobowiązania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji,

ugoda sądowa

porozumienie z dłużnikiem w sprawie ratalnej spłaty zobowiązań.

Terminy złożenia wniosku i wydania decyzji

Nabór wniosków odbywa się od 1 lutego br. do 31 marca br. Publikacja procentowej stawki przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykorzystywanej do wyliczenia wysokości rekompensaty nastąpi do 31 maja br. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyda decyzję do 30 czerwca br. Od decyzji dyrektora oddziału terenowego KOWR przysługuje, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odwołanie do dyrektora generalnego KOWR (za pośrednictwem dyrektora oddziału terenowego KOWR). Wypłata rekompensaty nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.