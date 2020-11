Kontrole ARiMR w gospodarstwach zawieszone?

W związku z panującą pandemią koronawirusa, Podlaska Izba Rolnicza postuluje o zawieszenie przeprowadzania przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych do końca 2020 roku.

– Na skutek wprowadzonych obostrzeń, Biura Powiatowe ARiMR zostały zamknięte. Jednak nadal prowadzone są czynności kontrolne z zakresu IRZ w gospodarstwach rolnych, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej budzi poważne obawy. Pracownicy agencji w celu przeprowadzenia kontroli terenowej, wchodzą do budynków inwentarskich oraz mieszkań rolników celem weryfikacji dokumentacji m.in.: rejestrów wypasów, paszportów, ksiąg stada. Niezrozumiała jest sytuacja, w której z jednej strony zamyka się biura co utrudnia bieżące załatwianie spraw, m.in. możliwości rejestracji bydła w placówce agencji, zaś z drugiej dopuszcza się wizyty pracowników agencji w gospodarstwach – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Zdaniem samorządu rolniczego stan ten wymaga zmiany. Narażanie zarówno rolników, jak i pracowników dokonujących kontroli w obecnej sytuacji, jest nieuzasadniona.

– Zgodnie z wytycznymi należy ograniczać wszelkie kontakty, które nie są aktualnie niezbędne, tak aby nie rozprzestrzeniać wirusa i nie narażać rolników, pracowników agencji i ich rodzin na zachorowanie. W gospodarstwach utrzymujących zwierzęta zachorowanie jest szczególnie dotkliwe, gdyż opieka nad zwierzętami wymaga codziennej obecności rolnika, a często nie ma go w jego pracy kto zastąpić – podsumowuje Leszczyński.