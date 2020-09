Konkurs „Kup maszynę do zbioru pasz, wygraj ciągnik Claas” rozstrzygnięty

Konkurs Claas Polska w ramach promocji „Kup maszynę do zbioru pasz, wygraj ciągnik Claas”, w którym główną nagrodą był kompaktowy ciągnik Claas Elios 230, został rozstrzygnięty! Osobą, która w najkrótszym czasie odpowiedziała poprawnie na wszystkie pytania, jest pani Ewelina z miejscowości Przechlewo. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają bogato wyposażone wózki narzędziowe Claas.

Aby wziąć udział w konkursie, należało dokonać zakupu maszyny Claas do zbioru pasz w terminie od 1.03.2020 do 30.06.2020 r., a także czynnie prowadzić gospodarstwo rolne. Do udziału w konkursie kwalifikował zakup sprzętów: kosiarki Claas Disco, przetrząsacza Claas Volto, zgrabiarki Claas Liner, zmiennokomorowej prasy zwijającej Claas Variant, stałokomorowej prasy zwijającej Claas Rollant i przyczepy samozbierającej Claas Cargos lub Claas Quantum. Po zakupie, wypełnieniu i odesłaniu formularza zgłoszeniowego uczestnicy konkursu otrzymywali od organizatora – Claas Polska – link do testu, który składał się z 10 pytań i dotyczył marki Claas oraz jej produktów. Aby zwyciężyć, należało nie tylko udzielić jak największej liczby poprawnych odpowiedzi, ale również ukończyć test w możliwie najkrótszym czasie.

Zwycięzcy konkursu

Bezbłędnie i najszybciej rozwiązała test pani Ewelina A. z Przechlewa, co zapewniło jej zwycięstwo i główną nagrodę w postaci nowoczesnego i kompaktowego ciągnika Claas Elios 230. Pani Ewelina reprezentuje gospodarstwo GoodValley. Drugie miejsce zajął pan Michał J. z Sulęcinka, a trzecia lokata przypadła panu Patrykowi K. z miejscowości Brusy.

Konkurs „Kup maszynę do zbioru pasz i wygraj ciągnik Claas” cieszył się sporym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba jego uczestników. Najłatwiejszymi pytaniami okazały się te o belkę tnącą w kosiarkach Claas Disco, a także o nazwy pras zmienno- i stałokomorowych Claas. Na te pytania wszyscy uczestnicy udzielili poprawnej odpowiedzi. Z kolei największą zagwozdkę stanowiło pytanie o to, w którym roku po raz pierwszy zaprezentowano kombajn Claas na pełnych gumowych gąsienicach. W tym przypadku trafnie odpowiedziało jedynie 25 proc. konkursowiczów.

Ciągnik Claas Elios 230

Główną nagrodą ufundowaną przez organizatora był nowoczesny ciągnik Claas Elios230, którego cechuje bardzo korzystny stosunek masy do mocy – od 33,8 kg/KM, mały promień zawracania (3,47 m), a także nisko położony punkt ciężkości, dobra stabilność oraz dobra widoczność ze wszystkich stron kabiny dzięki dużej powierzchni szyb. Ciągnik doskonale sprawdzi się w każdym gospodarstwie domowym dzięki ekonomicznemu silnikowi FTP. Ma on pojemność 3,4 l i dysponuje nowoczesną technologią wtrysku oszczędzającą paliwo. Odpowiednio dopasowana pojemność skokowa silnika do kompaktowych rozmiarów ciągnika zapewnia niskie zużycie paliwa. Dodatkowo 4-cylindrowy silnik gwarantuje elastyczność. Co więcej, ciągnik Claas Elios charakteryzuje się niskim poziomem hałasu w kabinie, która jest klimatyzowana, z kolei silnik wyposażono w podgrzewacz powietrza dolotowego.

Laureatka konkursu reprezentuje gospodarstwo GoodValley, które w ramach promocji zakupiło trzy zgrabiarki Liner 420 od dealera Claas firmy Agro-Land Marek Różniak. Gospodarstwo z pewnością potwierdzi wkrótce zalety kolejnego sprzętu Claas czyli ciągnika Elios 230, do którego właśnie przekazano kluczyki.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 11.09.2020 r. w siedzibie firmy ClaasPolska.