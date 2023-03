Kołodziejczak: PiS po raz kolejny okłamał polską wieś

W trakcie trwającego w Jasionce k/Rzeszowa Europejskiego Forum Rolniczego miała miejsce konferencja prasowa Michała Kołodziejczaka z Agrounii, na której odniósł się on do obecnej sytuacji na rynku zbóż.

– Agrounia ze zdrajcami i oszustami nie będzie rozmawiać, gdyż to właśnie premier Kowalczyk jest oszustem i przyczynił się on do obniżenia dochodów polskich rolników – mówi Michał Kołodziejczak.

Jednakże lider Agrounii powiedział także jakie są obecnie warunki, aby móc wrócić do jakichkolwiek rozmów.

Pierwszym z nich jest jak najszybszy powrót cła na zboże z Ukrainy, do takiego stanu jaki był przed 30 maja w 2022 roku. Ponadto powinna być wprowadzona kaucja na zboże, które jedzie tranzytem przez Polskę.

Kolejny warunek jaki stawia Agrounia to wycofanie się rządu z procedowanego już teraz pomysłu rejestracji każdej kury i kaczki, gdyż jak mówi Kołodziejczak jest to jest absurd, aby każdy rolnik miał zgłaszać kurę i kaczkę do urzędu.

Lider Agrounii przypomniał również słowa ministra Kowalczyka z ubiegłego roku, kiedy to pszenica kosztowała 1,5 tys. zł/t, aby jej nie sprzedawać tylko czekać bo na pewno nie stanieje. Taka sytuacja zdaniem Kołodziejczaka spowodowała, że rolnicy faktycznie ministra posłuchali, a dziś nie mogą tego zboża sprzedać.

Kołodziejczak odniósł się także do nowych dopłat obszarowych i oskarżył rząd o to, że de facto rolnicy na tych nowych dopłatach stracą, gdyż w poprzedniej perspektywie dopłaty wynosiły już prawie 190 euro do hektara a w nowej spadną do 115 euro. Dodał, że taka polityka będzie prowadzić do wycofywania się rolników z produkcji żywności, a w konsekwencji do bardzo wysokich cen żywności na półkach sklepowych i uzależniania nas od przywozu żywności z zagranicy.