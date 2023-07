Koalicja Obywatelska wycofała się z odbierania pieniędzy rolnikom 

Jak informuje portal wpolityce.pl, senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wycofała wniesioną przez senatorów KO poprawkę do nowelizacji budżetu państwa na mocy której świadczenie 500+ miało być podniesione do kwoty 800 zł. już od 1 czerwca 2023. r.

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej wycofali swoją poprawkę do nowelizacji budżetu państwa, gdy dowiedzieli się, że realizując postulat swojej partii podniesienia kwoty świadczenia 500+ do 800 zł. już od 1 czerwca de facto zabierają z budżetu pieniądze przeznaczone na dopłaty do zbóż, nawozów, paliwa i kredytów rolniczych.

Przypomnijmy, że postulat natychmiastowej waloryzacji świadczenia zgłosił Donald Tusk zaraz po tym, gdy Jarosław Kaczyński ogłosił tę waloryzację od 1 stycznia 2024 r.

Autorem nieprzemyślanej poprawki był przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator KO Kazimierz Kleina. Po jej wycofaniu tłumaczył się, że “kwoty przeznaczone na rolnictwo miały być nieokreślone, a kwestię tę można było dogłębnie wyjaśnić” – czytamy w artykule wpolityce.pl

– Ta sprawa tej poprawki była zgłoszona na posiedzeniu Sejmu. Nie uzyskała większości, ale podczas dyskusji nikt ze strony rządowej (…) nie zwrócił uwagi, że z tych środków mają być finansowe cele rolnicze. Ale po tym całym posiedzeniu, po debacie plenarnej, sprawa nabrała dużego szumu. Moim zdaniem, nieprawidłowego. Zaczęto cynicznie, politycznie rozgrywać tę poprawkę. Uznałem, że nie warto na tym etapie kopii kruszyć, że lepiej będzie dla sprawy, wyjaśnienia później, wycofać się z poprawki – mówił Klejna cytowany przez portal wpolityce.pl

Twierdzeniom Kazimierza Klejny zaprzecza senator Krzysztof Mróz (PIS), wiceprzewodniczący Komisji mówiąc, że “Minister bardzo mocno i jasno powiedział, na co są te pieniądze z rezerwy utworzone i zgłaszając tę poprawkę (…) mieliście państwo pełną wiedzę, że robicie to kosztem polskich rolników”.

To dobrze, że felerna poprawka została wycofana. Źle, że została zgłoszona bez “dogłębnego” przemyślenia “tej kwestii”. Całe szczęście od dziś senatorowie i posłowie mają już wakacje, więc nie zdążą zepsuć kolejnych “kwestii”.