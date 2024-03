“A czym się różni moja pszenica, którą sprzedałem w grudniu?” Dopłaty dla wybranych?

Podczas konferencji podsumowującej 100 dni działalności resortu rolnictwa pod nowym kierownictwem wiceminister Michał Kołodziejczak zapowiedział uruchomienie programu dopłat do zbóż. Nie wszystkim jednak podoba się zaproponowany system.

– Będziemy pomagać doraźnie rolnikom. Napisane jest rozporządzenie, które jasno mówi o tym, że rolnicy, którzy sprzedają i będą sprzedawać zboże od 11 marca do końca maja dostaną do każdej sprzedanej tony pszenicy, jęczmienia, pszenżyta czy żyta 300 zł/t, a od 1 stycznia do 10 marca dostaną rekompensatę w wysokości 200 zł/t – mówił w środę Kołodziejczak.

Pod naszym newsem na ten temat pojawiła się fala komentarzy, w szczególności tych rolników, którzy sprzedali zboża przed terminem uprawniającym do otrzymania dopłat.

– A czym się różni moja pszenica która sprzedałem w grudniu na fakturę do młyna od pszenicy sprzedanej w styczniu powinno być od żniw 2023 to by było uczciwie – zauważa “Rolnik” (pisownia komentarzy oryginalna).

– W 2024 roku sprzedajemy zboże ze zbiorów 2023 r. Po zbiorach lipiec-sierpień 2023r za pszenicę uzyskałem 770zł/t, czy był to okres ustabilizowany i cena taka dla której pomoc już się nie należy.Część rolników podjęła ryzyko przytrzymania zboża w magazynach licząc na większy zysk. CO Z NAMI?/czyli tymi którzy nie nie podjęli tego ryzyka – oburza się “Stach”.

– Nie podjąłeś ryzyka to nic nie dostaniesz – odpowiada mu “Kamil”.

– A co z rolnikami którzy sprzedali w tamtym roku gdzie pszenica paszowa była po 750 a teraz po 600 plus dopłaty i wyjdzie 900 coś tu nie chalo – pisze z kolei “Stanisław”.

Choć warto wziąć pod uwagę koszty magazynowania, co do zasady trudno nie zgodzić się z uwagami rolników. A jakie jest Państwa zdanie?

