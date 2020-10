KIPDiP: przyzagrodowy chów drobiu niebezpieczny dla ferm

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz apeluje do hodowców drobiu o bezwzględne przestrzeganie zaostrzonych zasad bioasekuracji na fermach drobiu w celu ochrony gospodarstw przed ryzykiem zakażenia stad drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

W ocenie KIPDIP stosowanie najbardziej rygorystycznych praktyk bioasekuracyjnych może zminimalizować ryzyko zakażenia HPAI. Zasad ochrony drobiu przed chorobą powinni przestrzegać nie tylko właściciele ferm zarejestrowanych i nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, ale również osoby zajmujące się tzw. chowem przyzagrodowym.

– Doświadczenia sprzed kilku miesięcy związane z występowaniem wielu ognisk grypy ptaków w naszym kraju u ptaków utrzymywanych w gospodarstwach drobnotowarowych (pogłowie nierejestrowane prze Inspekcję Weterynaryjną) pokazały jakie konsekwencje, zarówno zdrowotne i handlowe, powoduje niekontrolowana produkcja przyzagrodowa dla pozostałych uczestników rynku – ferm i zakładów wylęgu drobiu – mówi Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Powodem wystosowania przez KIPDiP apelu do producentów drobiu jest opublikowanie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce.