Kiedy można wyeliminować wilka wyrządzającego szkody?

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z pytaniem o status ochrony wilka. W odpowiedzi Ministerstwo poinformowało, że wilka wyrządzającego szkody można wyeliminować pod pewnymi warunkami.

Pomimo, iż wilk Canis lupus objęty jest ścisłą ochroną gatunkową (…) należy wyraźnie podkreślić, iż obowiązujące obecnie przepisy prawa przewidują możliwość podjęcia działań przeciwdziałających zagrożeniu powodowanemu przez ten gatunek – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Aby “umyślnie płoszyć, umyślnie przemieszczać z miejsc regularnego przebywania w inne miejsce” potrzebne jest zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, natomiast na zabicie wilka zezwolić może jedynie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Dodatkowo, jeśli powyższe czynności mają być wykonane na terenie parku narodowego, zgodę musi wydać Minister Klimatu i Środowiska.

Zezwolenia mogą być wydane jedynie w przypadku, gdy zagrożone jest zdrowie bądź bezpieczeństwo, gdy nie ma już rozwiązań alternatywnych oraz gdy nie zagraża to zachowaniu gatunku. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i podlega wszechstronnej ocenie tak, by eliminowane były jedynie osobniki stwarzające rzeczywiste zagrożenie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że w sytuacji, gdy istnieje potrzeba szybkiej eliminacji wilka i wniosek nie może być załatwiony z przyczyn obiektywnych w formie pisemnej, wystarczy zgłoszenie go drogą telefoniczną i uzyskanie decyzji ustnej – gwarantuje to art. 14 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zmianami.

To ważna informacja nie tylko w kontekście wilka, ponieważ ww. przepis odnosi się do postępowania administracyjnego we wszelkich sprawach.

MKiŚ informuje, że wnioski o eliminację wilka z uwagi na priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa powszechnego rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki.

Więcej: KRIR