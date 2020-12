Kampania „Kupuj świadomie” również w 2021 roku

Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi zamierza w 2021 roku kontynuować działania informacyjno-promocyjne pod hasłem „Kupuj świadomie”, dotyczące m.in. oznaczenia Produkt Polski, rolnictwa ekologicznego, znaku Poznaj Dobrą Żywność oraz unijnych znaków jakości: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Kampania skierowana jest do krajowego odbiorcy, upowszechnia wiedzę o systemach znakowania żywności, informacji o kraju pochodzenia żywności oraz o programie prowadzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem tych działań jest poszerzanie wiedzy i świadomości konsumenckiej oraz zachęcenie producentów do inwestowania w jakość wytwarzanych produktów, a przez to wsparcie rozwoju krajowego rynku żywności wysokiej jakości. Edukujemy w zakresie świadomych decyzji zakupowych oraz zwracania uwagi na informacje zawarte na etykietach produktów spożywczych, w tym w odniesieniu do kraju pochodzenia – informuje resort rolnictwa

Natomiast w aspekcie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze żywności wysokiej jakości adresowanych na rynki zagraniczne przygotowywany jest plan działań resortu rolnictwa, który jest obecnie na etapie konsultacji, m.in. z organizacjami branżowymi sektora rolno- spożywczego i dotyczy priorytetowych rynków zbytu.

Jak się dowiedzieliśmy, planowane działania w poszczególnych krajach będą dostosowywane do sytuacji związanej z pandemią wirusa SAR-CoV-2 oraz związanymi z nią ograniczeniami, z uwzględnieniem bieżących potrzeb sektora rolno-spożywczego.