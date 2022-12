Joskin Terraflex XXL – nowy aplikator z nowym, opatentowanym systemem pantograf

Od czasu pierwszej prezentacji aplikatorów Terraflex XXL marki JOSKIN, w 2017 roku na targach SIMA w Paryżu, wiele się zmieniło. Wtedy seria XXL różniła się od innych, wcześniej znanych aplikatorów, nie tylko szerokością roboczą w formacie XXL, ale także odległością między rzędami zębów.

Do tej pory aplikatory doglebowe były sprzedawane z rozstawem rzędów wynoszącym 40 cm, ale w wariancie XXL, jako jednym z pierwszych, odstęp między rzędami wynosił 37,5 cm, czyli połowę międzyrzędzia przy wysiewie kukurydzy. Rolnik stosujący najnowsze technologie, chcąc zmniejszyć nakłady na środki produkcji, mógł tą samą maszyną nawozić dokładnie w liniach siewu. Zamykając dopływ gnojowicy do co drugiego rzędu zębów, aplikował ją w odstępach 75 cm. W połączeniu z systemem pozycjonowania GPS, siewnik mógł przejechać po liniach aplikacji, tak by do maksimum wykorzystać azot, konieczny do wzrostu rośliny i by uniknąć nawożenia tam, gdzie nie jest to konieczne.

Dziś JOSKIN wprowadza na rynek nowy Terraflex2 XXL, którego szerokość robocza wynosi 8,62 m, a rozstaw rzędów 37,5 cm. Jest to prawdopodobnie jeden z największych modeli aplikatorów na rynku, który jednak może być używany z konwencjonalnymi wozami asenizacyjnymi. Szczególną nowością w tej maszynie jest specjalny mechanizm składania końcowych części osprzętu o długości 61 cm. Zbudowane są one na zasadzie pantografu, czyli składanego równoległoboku i po przełączeniu w tryb transportowy odchylają się do przodu. Szczególną zaletą jest tu nie tylko zmniejszona wysokość konstrukcji (do ok. 3,42 m), w porównaniu z konwencjonalnym składaniem, ale także zwarta forma złożonego aplikatora oraz przesunięty w dół i do przodu środek ciężkości (w pozycji transportowej).

Terraflex2 XXL 8625/23SHK/2 wyróżnia się ponadto czterema kołami kopiującymi typu 200/60-14,5 (Ø 605 x 210 mm) zapewniającymi optymalną głębokość roboczą oraz rozdzielaczem Scalper (model poziomy), opatentowanym przez firmę Joskin, który został wypróbowany i przetestowany tysiące razy na całym świecie. Ma on wyjątkową technikę cięcia, która polega na rzeczywistym przecinaniu, w przeciwieństwie do innych rodzajów rozdzielaczy dostępnych na rynku, których „cięcie i rozdzielanie” polega raczej na zgniataniu.

Skalper, podobnie jak większość komponentów aplikatorów Terraflex, jest ocynkowany ogniowo w celu zapewnienia optymalnej ochrony przed rdzą i standardowo jest dostarczany z przeciwnożem ze stali Hardox 450 (standardowy przepływ 25 – 50 m³/ha). Dysze rozprowadzające Ø 50 mm umożliwiają wprowadzanie gnojowicy bezpośrednio do bruzdy zrobionej przez lemiesz o szerokości 6,5 cm i tym samym gwarantują idealne warunki nawożenia.

Terraflex jest składany hydraulicznie z kabiny ciągnika. Ruchome części zewnętrzne są połączone w taki sposób, że do sterowania wszystkimi ruchami podczas składania aplikatora wystarcza tylko jeden zawór (sekwencja hydrauliczna). Aplikator można połączyć z wozem asenizacyjnym, maszyną samobieżną lub bezpośrednio z ciągnikiem, za pomocą układu 3- lub 4-punktowego.

