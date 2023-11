Joskin Tetraliner przyspieszy transport gnojowicy

Joskin wprowadził transportowe wozy asenizacyjne Tetraliner już w 2013 roku. W 2019 roku seria ta została solidnie wzmocniona modelem Roadliner. Jest on obecnie znany jako Tetraliner RL, a niedawno otrzymał europejską homologację do prędkości 40 km/h. Ten wóz o dużej pojemności, zaprojektowany specjalnie do transportu sprawia, że logistyka przy zagospodarowywaniu gnojowicy jest prosta i wydajna.

Zmiany w przepisach dotyczących rozlewania gnojowicy wiążą się z ciągłym ograniczaniem czasu pracy na polu. Aby jak najlepiej wykorzystać ten czas, usługodawcy rolni i rolnicy używają wozów asenizacyjnych do rozlewania gnojowicy, przy czym wozy transportowe zapewniają ciągłość zaopatrzenia. Firma Joskin przewidziała tę sytuację, gdy ponad 10 lat temu wprowadziła na rynek serię Tetraliner.

Wozy transportowe Tetraliner mają 3 osie. Przednia oś jest zamocowana pod obrotnicą, a tylna część maszyny jest wyposażona w oś tandemową, podobnie jak w doczepianej przyczepie platformowej.

Dzięki takiej konfiguracji ta długa maszyna lepiej współpracuje z ciągnikiem i łatwiej pokonuje zakręty, co zwiększa bezpieczeństwo podczas transportu na wąskich drogach lub podczas przejazdu przez teren zabudowany. Jednakże gnojowica jest często stosowana w trudniejszych warunkach. Klasyczna konfiguracja użyta w przyczepianej platformie jest nieodpowiednia dla wozów asenizacyjnych, gdzie brak nacisku na zaczep poważnie ogranicza przyczepność ciągnika. Joskin rozwiązał ten problem, przesuwając przednią oś wozu Tetraliner RL do tyłu w stosunku do osi obrotu obrotnicy. Taki system pozwala na przeniesienie na oczko pociągowe obciążenia do 4 t, zwiększając przyczepność ciągnika.

Jednak taka przyczepiana konstrukcja z obciążeniem zaczepu nie odpowiadała żadnej kategorii pojazdów. Firmie Joskin udało się wykazać znaczące zalety tego typu maszyn i uzyskać europejską homologację wozu Tetraliner RL zgodnie z rozporządzeniem 167/2013, klasyfikując go jako maszynę ze sztywnym dyszlem. W rezultacie ten wóz transportowy może być teraz używany na wszystkich europejskich drogach.

Tetraliner RL jest dostępny w czterech wersjach: 21 000, 23 000, 26 000 oraz 28 000 l. Te wozy transportowe mogą być wyposażone w pompę próżniową lub przepływową krzywkową. Pierwsza z nich jest napędzana przez WOM i jest zamontowana w dyszlu typu V, aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi z kołami ciągnika. Natomiast druga jest zainstalowana z tyłu zbiornika i napędzana hydraulicznie. Wozy transportowe Tetraliner mogą być wyposażone w szereg opcji, takich jak właz do napełniania w górnej części zbiornika, lejki umożliwiające zaciąganie gnojowicy do wozów rozlewających bezpośrednio z Tetralinera, turbonapełniacz (w połączeniu z pompą próżniową), ramiona ssące i tłoczące itp. Tetraliner RL jest standardowo wyposażony w pneumatyczne zawieszenie osi, zapewniające niezrównany komfort jazdy, nawet przy większych prędkościach na drodze lub na polu.

Źródło: Joskin