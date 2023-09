Jeszcze wyższe prognozy zbiorów zbóż na Ukrainie

Ukraińskie Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności przedstawiło najnowsze szacunki dotyczące zbiorów zbóż. Mają one wynieść w tym sezonie 79 milionów ton, co jest wartością o 7 mln ton wyższą rok do roku.

– W maju, na początku sezonu siewnego, myśleliśmy, że będziemy mieli około 63-64 mln ton. Następnie podnieśliśmy prognozę do 67-68 mln, potem więcej do – 70 mln. W ciągu ostatnich dwóch tygodni mówiliśmy o zbiorach, które prawdopodobnie wyniosą około 79 mln, czyli o co najmniej 7 mln więcej niż w roku ubiegłym – powiedział ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski.

Minister zwrócił także uwagę na problemy logistyczne zaznaczając, że transport obecnie jest drogi, zaś ziarno wręcz przeciwnie.

– Bardzo ważne jest, abyśmy mieli możliwość sprzedaży po wyższej cenie. Ważne jest też, ile możemy wyeksportować. Przecież musimy mieć możliwość eksportowania z kraju 5 mln ton miesięcznie – mówił Solski.

Szacunki Ukraińskiego Związku Zbożowego dotyczące tegorocznych zbiorów są jeszcze wyższe i opiewają na 80,5 mln ton zbóż.

