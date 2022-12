Jest zgoda, aby sprzedawać rolnikom nawozy w hurtowych cenach

– Jest bardzo jednoznaczny komunikat Komisji [Europejskiej] pozwalający na pomoc dla zakładów produkujących nawozy. Do 150 mln euro kraje na jedno przedsiębiorstwo mogą przeznaczyć taką pomoc publiczną – mówił podczas wczorajszej konferencji w Senacie unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Komisarz zaznaczył, że w takim przypadku musi być zgoda Komisji Europejskiej, jednak powinno to być formalnością.

– Jest generalnie ramowa zgoda na to, żeby pomóc producentom nawozów. Jest zgoda na to na przykład, żeby państwa, nie wiem, jaki jest w tej sprawie postęp ze strony rządu polskiego, ale żeby np. aby agencja państwowa kupowała nawozy po niższych cenach hurtowo i sprzedawała je rolnikom bez zysku po obniżonych cenach – Komisja rekomenduje takie działanie. Wystąpiliśmy o zawieszenie taryf celnych na amoniak i mocznik, żeby nawozy mogły być produkowane taniej […]. Jest również możliwa pomoc dla rolników i to aż do kwoty 250 tys. EUR w związku z sytuacją na rynku nawozów […]. Rozumiem, że możliwości budżetowe nie są nieograniczone i Polska drugi raz tej formy nie będzie mogła zastosować, ale jest otwarcie na pomoc publiczną, także dla producentów. Nam zależy, żeby utrzymać produkcję nawozów w Europie, żebyśmy się nie uzależnili od importu, a dla Polski to jest ważne, bo Polska jest jednym z największych producentów nawozów – wyjaśnił komisarz Wojciechowski.