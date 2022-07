Jazda z hederem na drogach publicznych: przepisy przepisami, a życie życiem. Rolnicy przeciwko nowemu taryfikatorowi

Ostatni artykuł odnośnie zaostrzenia kar za jazdę z zamontowanym hederem po drodze publicznej wywołał lawinę komentarzy. Niestety nie są to komentarze przychylne i nie zostawiają na ustawodawcy suchej nitki.

Rolnicy nie bez zasady podnoszą argument, że przy takim rozdrobnieniu działek rolnych jakie panuje w naszym kraju, odpinanie i zapinanie hedera, często na kilkusetmetrowe przejazdy, pochłaniałoby ogromną ilość czasu.

I tutaj należałoby zrozumieć taką argumentację, tym bardziej, że coraz częściej nowe kombajny nawet bez zapiętego hedera zbliżają się do szerokości 4 m, co stanowi również poważy problem przy mijaniu takiej maszyny na wąskich drogach.

Głosy zrozumienia dla sytuacji jaką są żniwa i tym, że można spokojnie poczekać i pojechać wolniej za kombajnem do momentu, aż dojedzie on na pole są w zdecydowanej mniejszości. Dużo więcej jest komentarzy nieprzychylnych, że kombajnista to taki sam uczestnik uchu i skoro jest tak a nie inaczej skonstruowane prawo, to ma się on do niego stosować. Trudno się z tym nie zgodzić.

Czy jest zatem jakieś wyjście z tej patowej sytuacji? Wydaje się, że potrzeba po prostu czasu. Czasu na to, że te rozdrobnione działki będą znikać w wyniku powiększania gospodarstw, co już ma miejsce a będzie się tylko nasilać. Poza tym z pól znikać będą w coraz szybszym tempie stare kombajny pokroju Bizonów, w których demontaż hedera to praca na dłuższy czas. W nowych maszynach takiego problemu już nie ma.

Natomiast na tę chwilę jedyną rzeczą jaką można zrobić widząc na drodze kombajn z niezdemontowanym przyrządem żniwnym jest po prostu wykazanie odrobiny uwagi i cierpliwości, tak aby każdy mógł bezpiecznie dojechać do celu swojej podróży. Kombajnista też człowiek i naprawdę nie zależy mu na tym, aby spowodować jakikolwiek wypadek.

Ponadto jeśli kombajn nie będzie tamował ruchu i w miarę możliwości przepuści ciągnący się za nim sznur samochodów lub przy wymijaniu umożliwi bezpieczny przejazd pojazdom z naprzeciwka to, jak nieoficjalnie przyznają policjanci, może się skończyć co najwyżej na upomnieniu.

