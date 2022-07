Zmiana przepisów. Jazda z hederem po drodze publicznej może kosztować w tym roku krocie

Żniwa powoli nabierają rozpędu, a wraz z nimi jak bumerang wraca temat jazdy z zapiętym hederem po drogach publicznych. O ile jeszcze w ubiegłe żniwa kary jakie groziły za to wykroczenie nie szokowały, to w tym sezonie można się niemile zaskoczyć.

Wiadomo nie od dziś, że w czasie żniw liczy się każda minuta, więc rolnicy świadomie często rezygnują z demontażu hederów na czas dojechania drogą publiczną do pól. Trzeba mieć jednak na uwadze, że takie zachowanie może mieć przykre konsekwencje zarówno dla operatora maszyny jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Zgodnie z przepisem § 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3 m.

Tutaj należy dodać, że jeśli pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej (np. kombajn zbożowy ze zdemontowanym hederem) spełnia warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2012 r., a jego szerokość przekracza 3 m, ale nie przekracza szerokości 3,5 m, to możliwe jest uzyskanie zezwolenia kategorii II na przejazd takiego pojazdu jako pojazdu nienormatywnego.

Tego typu zezwolenia są wydawane przez starostów właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub miejsca rozpoczęcia przejazdu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

W tym miejscu przejdziemy do konsekwencji finansowych, jakie może ponieść operator, jeśli poruszał się będzie z zamontowanym hederem. O ile jeszcze rok temu mandat wynosił 500 zł, to obecnie, po wprowadzeniu z początkiem br. nowego taryfikatora mandatów, mandat nałożony prze policję może wynieść do 5 tys. zł. Jeśli natomiast sprawa trafiłaby do sądu, to ten może nałożyć maksymalną karę w wysokości 30 tys. zł.

Jak więc widać konsekwencje finansowe mogą być bardzo dotkliwe, ale to niejedyna nieprzyjemność, jaka może spotkać operatora. Kombajn z hederem, przekraczający nierzadko szerokość 5 m, stanowi duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu i często już w latach poprzednich dochodziło do poważnych wypadków z udziałem tego typu maszyn.

Trzeba również mieć na uwadze, że ubezpieczyciel może zakwestionować zasadność wypłaty odszkodowania w razie wypadku, gdyż kombajn nie spełniał warunków pozwalających na poruszanie się po drodze publicznej, a wówczas odpowiedzialność finansowa spadnie na operatora maszyny.

Warto więc zdemontować heder na czas przejazdu po drogach, tym bardziej, że w nowoczesnych kombajnach jego montaż i demontaż nie zajmuje zbyt wiele czasu.

