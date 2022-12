Jazda ciągnikiem w ekstremalnych, zimowych warunkach. Na co należy uważać?

Obecne warunki, kiedy to na drodze leży śnieg lub droga jest oblodzona, są wyzwaniem nie tylko dla kierowców samochodów. Zima nie jest dziecinną zabawą także dla operatorów ciągników rolniczych.

Gdy pada śnieg, a drogi stają się śliskie, stanowi to wyzwanie dla kierowców samochodów osobowych i ciężarowych. Ale zima to także wyzwanie dla operatorów ciągników. Traktory są jednak duże i ciężkie i mają ogromne opony w porównaniu do samochodu. Ale właśnie z tego powodu nie należy przeceniać bezpieczeństwa jazdy traktorem po śniegu i lodzie. Jeśli z tyłu ciągnika wisi dodatkowo osprzęt lub ciągniemy załadowane przyczepy, to jazda staje się prawdziwym wyzwaniem.

Opony do ciągników zostały zaprojektowane z myślą o dużej przyczepności i niskim nacisku na podłoże. Nawet jeśli klocki opon ciągnika wyglądają na bardzo masywne, nie stanowią one przewagi na śliskiej drodze. Wręcz przeciwnie: na śliskich nawierzchniach szorstkie klocki o małej powierzchni styku są raczej nieodpowiednie, ponieważ opona musi przylegać do podłoża. Nie można tego osiągnąć z oponami o profilu rolniczym. Jeśli poruszamy się po oblodzonych nawierzchniach bez napędu na wszystkie koła, szybko zauważymy, gdy tracimy graniczną przyczepność i koła się ślizgają, więc nie dajmy się zwieść masywnym oponom.

Ciągniki nie muszą posiadać opon zimowych, niemniej jednak producenci opon oferują specjalne modele do ciągników i do użytku na drogach zimą. Opony ciągnika nie mają kolców (opony AS), ale mają profil blokowy i są dużo bardziej stabilne na drodze. Czasami nazywane są również oponami przemysłowymi lub oponami wielozadaniowymi (MPT). Jeśli ciągniki z oponami AS są używane na przykład do prac zimowych, łańcuchy śniegowe zapewniają niezbędną przyczepność na drodze. Wkręcanie kolców zapewnia również większe bezpieczeństwo na śniegu i lodzie. Dla pojazdów, które dużo pracują zimą dostępne są również opony MPT z profilem klockowym i lamelami w profilu.

Niezależnie od opon należy również zwracać uwagę jakim traktorem się poruszamy. Chodzi tutaj o rodzaj przekładni, gdyż inaczej obsługujemy przekładnię bezstopniową a inaczej manualną. Jest to jeszcze ważniejsze zimą, kiedy drogi są mokre i śliskie, zwłaszcza gdy ciągniemy przyczepy lub mamy zawieszony osprzęt z tyłu. Wówczas hamowanie ciągnika za pomocą dźwigni jazdy grozi pchnięciem przyczepy, wywróceniem przyczepy lub nawet wypadnięciem z jezdni. Aby temu zapobiec, ważne jest hamowanie hamulcem roboczym, który hamuje nie tylko ciągnik za pomocą przewodów hamulcowych, ale także przyczepę.

Jednakże niebezpieczne sytuacje z ciągnikami i śliskimi drogami mogą wystąpić nie tylko w przypadku przekładni bezstopniowych, ale także przy skrzyniach manualnych. Jeśli zdejmiemy nogę z pedału przyspieszenia podczas np. zjazdu ze wzniesienia, jednocześnie zasygnalizujemy zwolnienie skrzyni biegów. Podobnie jak w przekładni bezstopniowej kiedy hamujemy tylko joystickiem, przekładnia hamuje ciągnik, ale nie steruje hamulcami przyczepy. Dlatego podczas jazdy po drogach czas reakcji skrzyni biegów powinien być ustawiony na niski poziom, który określa, o ile ciągnik zwalnia.

Nie bez znaczenia jest również dobre pole widzenia, czyli czyste szyby. Podobnie jak w samochodzie należy zadbać o sprawne pióra wycieraczek oraz zalanie właściwego płynu do spryskiwaczy.