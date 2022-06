Jaka jest aktualnie światowa produkcja zbóż? Najnowsze szacunki FAO

Najnowsze szacunki FAO wskazują na 0,9-proc. wzrost światowej produkcji zbóż w 2021 r., co w dużej mierze wynika z wyższej produkcji kukurydzy. Patrząc na sezon 2022/23 to pierwsze przewidywania dotyczące produkcji zbóż w 2022 r. wskazują na prawdopodobny spadek, który byłby pierwszym takim od czterech lat.

Sezon 2021/2022 na plusie

Jeśli chodzi o aktualną światową produkcję zbóż za 2021, to FAO wskazuje na 0,9-proc. jej wzrost, co w dużej mierze wynika z wyższej produkcji kukurydzy. Szacuje się również, że wykorzystanie zbóż wzrośnie w latach 2021/22 o 1,1 proc., napędzane (w kolejności wielkości) wzrostem spożycia żywności (zwłaszcza pszenicy i ryżu), innych zastosowań (głównie kukurydzy) i pasz (głównie kukurydza).

Na podstawie światowych szacunków dotyczących produkcji i wykorzystania zbóż, zapasy zbóż na koniec sezonu 2022 r. rosną powyżej poziomów otwarcia, ale pozostają poniżej rekordowych poziomów osiągniętych w sezonie 2018/19. Światowy handel zbożami w latach 2021/22 jest szacowany poniżej rekordowego poziomu 2020/21, głównie ze względu na spodziewany spadek światowego handlu kukurydzą i odzwierciedlenia wpływu zakłóceń powodowanych wojną na Ukrainie.

Spadek produkcji w sezonie 2022/2023

Prognozuje się, że światowa produkcja zbóż w sezonie 2022/23 spadnie do 2 784 mln t, co oznacza spadek o 16 mln t od rekordowej produkcji szacowanej na rok 2021. Wśród głównych zbóż największy spadek przewidywany jest dla kukurydzy, dalej dla pszenicy i ryżu. Wzrosną natomiast globalne wyniki produkcji jęczmienia i sorgo prawdopodobnie w 2022 r.

Przewiduje się również, że światowe wykorzystanie zbóż spadnie w latach 2022/23 o 0,1 proc. z szacowanego poziomu 2021/22, do 2 788 mln t. Przewidywany spadek (pierwszy od dwudziestu lat) wynikałby głównie z oczekiwanego spadku wykorzystania pszenicy i ryżu w paszach, wraz z mniejszym przewidywanym spadkiem zastosowań przemysłowych. Oczekuje się natomiast, że globalne spożycie zbóż w żywności będzie wzrastać, dotrzymując kroku dalszemu wzrostowi liczby ludności na świecie.

Spadek zapasów, głownie kukurydzy

Opierając się na wstępnych prognozach FAO dotyczących światowej produkcji zbóż w 2022 r. i wykorzystania w 2022/23 r., produkcja zbóż nie byłaby wystarczająca do spełnienia oczekiwanych wymogów wykorzystania. Stąd przewiduje się zmniejszenie o 0,4 proc. światowych zapasów zbóż z poziomu otwarcia do 847 mln t. Przy obecnym poziomie wykorzystania i prognozach zapasów światowy wskaźnik wykorzystania zapasów zbóż spadłby z 30,5 proc. w latach 2021/22 do 29,6 proc. w latach 2022/23 (najniższego poziomu od 2013/2014, ale nadal znacznie powyżej rekordowo niskiego poziomu 21,4 proc. zarejestrowanego w roku 2007/08). Oczekuje się, że wśród głównych zbóż spadek zapasów kukurydzy będzie największy. Przewiduje się również, że zapasy jęczmienia i ryżu spadną, podczas gdy zapasy pszenicy i sorgo prawdopodobnie wzrosną.

Ceny utrzymają wysoki poziom?

Oczekuje się, że światowy handel zbożami spadnie do trzyletniego minimum, szacunki wskazują na 463 mln t., czyli o 2,6 proc. poniżej poziomu z lat 2021/22. Ten oczekiwany spadek odzwierciedla prawdopodobny spadek światowego handlu zbożem, podczas gdy perspektywy dla ryżu pozostają pozytywne. Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił średnio 173,4 punktu w maju, osiągając nowy rekord wszech czasów i 39,7 punktu (29,7 proc.) powyżej wartości z poprzedniego roku. Coraz mniejsze dostawy i niepewność rynkowa, zwłaszcza w przypadku pszenicy, kukurydzy i jęczmienia, a także rosnące ceny energii i środków produkcji prawdopodobnie utrzymają ceny zbóż na świecie, przynajmniej do pierwszej połowy sezonu 2022/23.