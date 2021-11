Jak wyglądają nastroje w branży maszyn i urządzeń rolniczych

Na przełomie września i października bieżącego roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży. Jest to cykliczne badanie powtarzane co pół roku i przeprowadzane od czerwca 2014 roku. Jej efektem jest wartość liczbowa – indeks, który obrazuje nastroje panujące w branży.

Kolejny cykl badania potwierdził, że w wśród przedsiębiorców nadal panują dobre nastroje dotyczące obecnej i przyszłej koniunktury w branży. O niepewności i obawach związanych z pandemią koronawirusa, które bardzo mocno odbiły się na wyniku indeksu wiosną 2020 roku możemy już zapomnieć. Dobra sprzedaż w 2020 roku i jej kontynuacja w roku 2021 znaczenie poprawiła nastroje wśród przedsiębiorców. Już w pierwszym półroczu tego roku w badaniu przeprowadzonym w marcu przeważały odpowiedzi, które potwierdzały, że przedsiębiorcy oczekują dobrych wyników i optymistycznie patrzą na najbliższe miesiące. Obecnie nadal mamy do czynienia z kontynuacją tego trendu.

Wynik barometru jest niemal identyczny jak pół roku temu. Wówczas jego wartość wynosiła 0,82, obecnie 0,72. Niewielki spadek spowodowany jest wzrostem negatywnych odpowiedzi dotyczących podejścia administracji państwowej w kwestii klimatu dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewne jest to związane z nowymi propozycjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym i dużą niepewnością co do tego jakie, w związku z tym, zmiany czekają przedsiębiorców w nowym roku. Obecnie nieco ponad 47 proc. przedsiębiorców twierdzi, że warunki tworzone przez administracje państwową zdecydowanie przeszkadzają w prowadzeniu biznesu. Pół roku wcześniej takiej odpowiedzi udzieliło 28 proc. przedstawicieli firm biorących udział w badaniu (wykres 1) .

Zmiany widać również jeżeli chodzi o przewidywania przyszłej koniunktury i sprzedaży we własnych firmach. Jeżeli chodzi o koniunkturę w branży, cześć przedsiębiorców już przewiduje jej pogorszenie. Wzrost wyników, szczególnie w odpowiedzi, że raczej się ona pogorszy, jest znaczący w stosunku do wyników sprzed pół roku – obecnie 24 proc. przedsiębiorców przewiduje, że koniunktura w niewielkim stopniu się pogorszy – wcześniej było to 14 proc. (wykres 2). Wykres 3 przedstawia jak rozkładały się odpowiedzi dotyczące przewidywania sprzedaży we własnych firmach.

Wzrost optymizmu widać w odpowiedziach dotyczących planowanych inwestycji. Zdecydowanie większy odsetek przedsiębiorców planuje w najbliższym czasie inwestycje niż jeszcze pół roku temu. Odpowiedzi dotyczące planów inwestycyjnych prezentuje wykres 4.

Indeks nastojów w branży

Wypadkową badania jest współczynnik obrazujący nastroje w branży. Wartość poniżej zera świadczy o przewadze nastrojów negatywnych i pesymistycznych. Tym razem, po raz kolejny, mamy do czynienia z przewagą odpowiedzi pozytywnych. Indeks ma wartość dodatnią. Oznacza to, że wśród przedsiębiorców dominują pozytywne oczekiwania, choć nadal ich przewaga nie jest bardzo znacząca. Aczkolwiek możemy stwierdzić , że przedsiębiorcy w optymizmem patrzą w przyszłość.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych