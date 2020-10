Solidna garść nowości od Bobcata; nowa seria R i ładowarki kołowe

Bobcat, popularny producent sprzętu budowlanego, rolniczego i komunalnego, wprowadza nowe produkty, wchodzi na nowe rynki i, jak deklaruje, zapewnia klientom jeszcze więcej innowacyjnych rozwiązań. Z punktu widzenia zastosowań rolniczych najbardziej interesującymi nowościami są kompaktowe ładowarki burtowe z serii R i zupełna nowość w ofercie tego producenta na naszym rynku – ładowarki kołowe.

Jak czytamy w komunikacie prasowym firmy, “w ciągu pierwszych 60 lat firma Bobcat stworzyła globalną branżę sprzętu kompaktowego, mając realny wpływ na ogólnoświatowy przemysł. Tak było kiedyś. Wraz ze strategią „Next is Now” firma wymyśla wszystko na nowo. W istocie dzięki Next is Now to, co jest przyszłością branży, w Bobcat dzieje się już dziś.”

– Dzięki Next is Now Bobcat pozwala klientom na wydajniejszą pracę i stwarza im możliwość, by osiągnąć więcej niż do tej pory. Rozwijamy potężniejsze, bardziej wydajne i inteligentniejsze maszyny oraz rozwiązania w ramach ekspansji, która oferuje ulepszoną i znacznie rozszerzoną gamę produktów zwiększających możliwości naszych klientów – stwierdził Gustavo Otero, prezes Doosan Bobcat w regionie EMEA.

Chociaż ta nowa platforma odzwierciedla obecne uwarunkowania, firma Bobcat z chęcią wykorzystuje technologie cyfrowe przy wprowadzaniu innowacyjnych produktów zarówno na istniejące, jak i na nowe rynki. Firma nie chce być tylko globalnym liderem na rynku kompaktowego sprzętu budowlanego; jej celem jest przewodzić całej branży sprzętu kompaktowego. Oznacza to szerszą gamę produktów, częstsze aktualizacje produktów oraz innowacyjne konstrukcje i rozwiązania, które usytuują markę Bobcat daleko z przodu peletonu.

Tyle jeśli chodzi o nowe hasło i strategię marki. Skupmy się zatem na najbardziej interesujących kwestiach, czyli nowościach maszynowych.

– Firma Bobcat, zainspirowana filozofią Next is Now, wprowadza na rynek bezprecedensową liczbę nowych produktów i kategorii produktów. W pierwszej fazie firma wprowadzi premiery w dwunastu różnych kategoriach i będą one obejmować łącznie 48 produktów. Poza kategoriami produktów podanymi poniżej, które pojawią się na rynku od razu lub w bardzo krótkim czasie, firma Bobcat przedstawia nowe rozwiązania, pokazując branży, dokąd zmierza teraz i w przyszłości – powiedział Roy Haaker, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w Doosan Bobcat EMEA.

Nowe kompaktowe ładowarki burtowe Stage V z serii R

Nowe maszyny z serii R to rezultat najbardziej znaczącej zmiany konstrukcji ładowarek kompaktowych Bobcat od 60 lat. Firma rozpocznie ich dostawy w październiku 2020 r. Bobcat wprowadza nowe ładowarki kompaktowe zgodne z normą Stage V z serii R, do których należą ładowarki o sterowaniu burtowym S66 oraz S76 oraz kompaktowe ładowarki gąsienicowe T66 oraz T76.

W nowych ładowarkach wprowadzono szereg ulepszeń dotyczących wydajności, komfortu i widoczności, które zapewniają klientom większą produktywność. W efekcie wiele funkcji dostępnych uprzednio jako opcje, w nowej serii R jest wbudowanych jako standard.

Jak deklaruje producent, nowe ładowarki z serii R, całkowicie przeprojektowane od podstaw, ze szczególnym naciskiem na jakość, niezawodność, trwałość i pierwszorzędny komfort, reprezentują nowy etap w ewolucji branży sprzętu kompaktowego.

Bobcat wchodzi na rynek ładowarek kołowych

Aby rozszerzyć ofertę firmy w dziedzinie ładowarek i wzmocnić pozycję firmy jako światowego lidera sprzętu kompaktowego, Bobcat wchodzi na europejski rynek ładowarek kołowych w segmencie kompaktowych ładowarek kołowych (CWL) oraz małych ładowarek przegubowych (SAL).

Krok ten ma na celu zapewnienie klientom większego wyboru produktów Bobcat, z charakterystykami zoptymalizowanymi do poszczególnych zastosowań w branżach budowlanej, rolniczej, kształtowania krajobrazu, prac drogowych, przenoszenia materiałów i wielu innych, również w przypadku rynku maszyn na wynajem.

Jak czytamy w komunikacie firmy, Bobcat wchodzi na rynek CWL z dwoma modelami: L65 oraz L85. Modele L65 oraz L85, zaprojektowane i wyprodukowane w oddziale firmy Bobcat w Dobříš w Republice Czeskiej, wyznaczają nowy wzorzec wydajności w segmencie budowlanym i maszyn na wynajem.

Bobcat wchodzi również na rynek SAL z dwoma modelami, L23 oraz L28, zaprojektowanymi i wytwarzanymi przez oddział w Bismarck w Północnej Dakocie w Stanach Zjednoczonych. W nowych modelach SAL tradycyjne cechy: wysoka wydajność w niewielkich rozmiarach, manewrowość i uniwersalność obecnie uzupełniają nowe: niewielki nacisk na podłoże i zwiększona wydajność podnoszenia w maszynach o mniejszej masie.

Jeśli chodzi o sprzęt stricte budowlany, firma Bobcat wprowadza m.in. nowe minikoparki i zagęszczarki.

Nowe rozwiązania i innowacje firmy Bobcat

Maszyny przyszłości są nie tylko potężniejsze, są także cyfrowe i sieciowe. Bobcat wkracza na ten obszar, aby łączyć ludzi i maszyny w nowatorski sposób. Rozwiązania te są na etapie prac koncepcyjnych lub już są przygotowywane do wejścia na rynek. Pozwoli to dealerom zapewniać klientom lepsze usługi i pomoże operatorom pracować wydajniej i bezpieczniej. Bobcat pracuje nad komunikacją pomiędzy operatorem i maszyną, testując i wprowadzając różne rozwiązania wykorzystywane przez ludzi każdego dnia, aby obszar pracy stał się inteligentniejszy.

Zdalne sterowanie Bobcat MaxControl

To nowe rozwiązanie zapewniające wygodne, łatwe w użyciu zdalne sterowanie przy użyciu aplikacji na smartfonie. Dzięki zdalnemu sterowaniu Bobcat MaxControl zadania wymagające wcześniej współpracy dwóch osób będzie można wykonywać w pojedynkę. Operatorzy mogą wykonywać proste, codzienne zadania, takie jak otwieranie i zamykanie bram czy też ładowanie bel w krótszym czasie i z mniejszą ekipą. System jest zgodny z kompaktowymi ładowarkami z przełączanym sterowaniem joystickami SJC (tylko system iOS) produkowanymi od 2004 r.

Bobcat dąży do tego, aby MaxControl stało się prostym, modułowym rozwiązaniem, z jednym modułem sprzętowym obejmującym podstawowe funkcje wykorzystywane do kolejnych rozwiązań. Zdalne sterowanie to pierwsza funkcja Bobcat MaxControl – firma planuje w przyszłości dodać kolejne.

Należy do nich funkcja unikania obiektów – Bobcat testuje rozwiązania, które pozwolą maszynie wykryć znany obiekt w oparciu o obrazy pobierane w trybie rzeczywistości rozszerzonej i zapobiec kolizji maszyny z tym obiektem.

Funkcja działania półautonomicznego ma służyć do automatyzacji niektórych powtarzających się zadań, które będą wymagać minimalnej współpracy personelu lub nie będą wymagać jej w ogóle, dzięki czemu praca będzie wydajniejsza i bezpieczniejsza.

Ponieważ obszary robocze różnią się pod względem rodzaju, rozmiaru czy lokalizacji, kolejne rozwiązanie, nad którym pracuje Bobcat, to funkcje na zamówienie niektórych wybranych ładowarek kompaktowych. Rozwiązanie to pozwala klientom zapoznać się z funkcjami sprzętowymi i programowymi dostępnymi w ich maszynach. Można je aktywować i zakupić w dowolnym czasie w przyszłości. Wstępnie funkcje te będzie włączał dealer, ale w przyszłości klienci będą mogli włączać te funkcje i wiele innych przy użyciu platformy subskrypcyjnej.

Więcej szczegółów dotyczących nowych maszyn firmy Bobcat już niebawem na www.wrp.pl