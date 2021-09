Jak rozwiązać problem z wystawianiem świadectw zdrowia dla świń z niebieskiego obszaru ASF?

W związku z sygnałami od rolników indywidualnych Wielkopolska Izba Rolnicza prosi ministra rolnictwa o zwrócenie uwagi na problem z wystawieniem przez urzędowych lekarzy weterynarii świadectw zdrowia dla świń z obszaru I – obszar objęty ograniczeniami (niebieski).

Rzeźnie, które eksportują mięso (tusze wieprzowe) wymagają, aby zakupione przez nich świnie pochodziły z gospodarstw utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami I przy zastosowaniu szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń, ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/605, czyli posiadających tzw. zatwierdzenie właściwego miejscowo PLW w postaci planu bezpieczeństwa biologicznego danego gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną.

W chwili obecnej, wyznaczony ostateczny termin zatwierdzenia tegoż planu do dnia 31.10.2021, został zniesiony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.08.2021 r. Na rolniku nadal jednak ciąży obowiązek dostosowania się do obowiązujących przepisów, tj. posiadania ogrodzenia, planu bezpieczeństwa biologicznego oraz wyznaczenia stref czystych i brudnych, przy jednoczesnym braku nakazu uzyskania dodatkowego pozwolenia od PLW na przemieszczenie świń z obszaru I poza ten obszar – mówi Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Z drugiej strony, jak zaznacza WIR, nadal obowiązuje przepis który mówi, że muszą być spełnione te dodatkowe warunki, aby przemieszczać świnie i/lub mięso świń z obszaru I poza granice Polski. Niestety lekarze weterynarii nie mogą wystawić rolnikom zaświadczeń, wymaganych przez zakłady przetwórcze w związku z brakiem zatwierdzenia planów biologicznych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

W związku z zaistniałą sytuacja samorząd rolniczy z wielkopolski apeluje do MRiRW o pilne uregulowanie wskazanego problemu, powodującego narastanie niespójności na linii rolnik – inspekcja weterynaryjna- rzeźnia.

– Jest to szczególnie ważne w kontekście bardzo trudnej sytuacji panującej na rynku trzody chlewnej. Ceny skupu od wielu miesięcy utrzymują się na dramatycznie niskim poziomie, który nie zapewnia rolnikowi pokrycia kosztów produkcji. Każde dodatkowe, biurokratyczne utrudnienie pogłębia tylko tę zapaść. Duże rzeźnie, które nie będą mogły skupić surowca w Polsce, zaczną go w coraz większym stopniu importować z Niemiec, Belgii czy Hiszpanii, gdzie w obecnej chwili znajdują się duże nadwyżki żywca i mięsa związane z ograniczaniem importu wieprzowiny przez Chiny. Rolnicy, producenci trzody chlewnej, wskazują na zwiększone ilości transportów tego surowca spoza granic Polski i zaprzestanie skupu przez zakłady przetwórcze od lokalnych producentów. Na fakt ten zwracała już uwagę Wielkopolska Izba Rolnicza w swoich wystąpieniach, a także Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskując o zlecenie podległym służbom kontroli pochodzenia mięsa wieprzowego z importu – dodaje Walkowski.

Izba rolnicza apeluje również o podjęcie działań na forum Komisji Europejskiej w celu bardziej elastycznego podejścia do zarządzania strefami ASF. Do WIR zgłaszają się do rolnicy, którzy w swoim gospodarstwie produkują prosięta w obiekcie położonym w strefie czerwonej a tuczą je w obiekcie położonym w strefie niebieskiej. W takim przypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma żadnej możliwości przemieszczenia tych zwierząt. Prosięta przerastają i obiekt przestaje spełniać warunki dobrostanu.

Zdaniem samorządu rolniczego w takich, szczególnych przypadkach, powinna istnieć możliwość przemieszczenia zwierząt pod szczególnym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.