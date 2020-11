Jak John Deere tworzył nowe maszyny z designerami BMW

Premiera najnowszego ciągnika John Deere to wydarzenie nie tylko wyjątkowe dla branży, ale też unikalne z innego powodu – nowe maszyny zostały zaprojektowane przy współpracy z designerami BMW z Kalifornii.

Tocząc się po polu, nowy ciągnik gąsienicowy John Deere 8RX wygląda na muskularny, mocny, ale też… nieco oderwany od branżowych trendów. Dlaczego?

Design prosto z Kalifornii

Wprowadzając serię nowych produktów, amerykański producent maszyn rolniczych John Deere, chciał nie tylko zadbać o najwyższą klasę maszyn i przewagi technologiczne nad konkurencją, ale też przedstawić mocną wizualną deklarację przyszłości sprzętu rolniczego i marki John Deere.

– Branża rolnicza dotąd kojarzona głównie z mocą, za sprawą amerykańskiego producenta, zyskuje nowy wizerunek. Nasza wizja projektowania pochodzi z południowej Kalifornii, a konkretnie ze studia BMW Designworks, które odpowiada za design doskonale znanym wszystkim luksusowych samochodów, motocykli i silników – mówi Bartosz Białas z John Deere Polska.

Siedziba Designworks w Kalifornii jest jednym z trzech światowych studiów projektowych należących do BMW, a pozostałe znajdują się w Szanghaju i Monachium. Studio umożliwia projektantom tworzenie pełnowymiarowych replik produktów klientów – od BMW, jachty, a nawet odrzutowce, po… słuchawki.

Zespół z Kalifornii projektuje samochody BMW jako w pełni zintegrowaną część organizacji rozwoju BMW, ale to nie całość ich pracy. Studio współpracuje z wieloma klientami, w tym firmami zajmującymi się technologiami lotniczymi i transportowymi, takimi jak Virgin Hyperloop, które dosłownie odkrywają na nowo sposób, w jaki ludzie będą podróżować dzisiaj i w przyszłości.

Co ciekawe, w tym momencie 50 proc. pracy Designworks to biznes związany z Grupą BMW, a pozostałe 50 proc. to klienci spoza branży motoryzacyjnej – i to właśnie utrzymuje stałą świeżość w ich spojrzeniu projektowym.

Nowe DNA maszyn Deere

Podczas gdy Deere Construction rozpoczął współpracę z Designworks wiele lat temu, inne działy i linie produktów Deere’a (np. dział rolnictwa produkujący ciągniki i TURF, m. in. kosiarki) nie były związane z tą firmą. W 2012 roku Deere skupił się na wyborze jednego partnera w zakresie wzornictwa przemysłowego dla wszystkich kategorii maszyn.

Podczas projektowania ciągników 8R i kombajnów X9, Designworks nie tylko zaprojektowało produkty, ale wraz z kierownictwem John Deere zdecydowano o całkowitej rewolucji, czyli opracowaniu języka projektowania przemysłowego. Co to oznacza w praktyce? Język projektowania przemysłowego jest zasadniczo przewodnikiem po ujednoliceniu zasad projektowania – od formy, przez grafikę, po materiały – które będą pomocne w opracowywaniu przyszłych rozwiązań.

– Jest to wspólne DNA projektowania, które łączy każdy nasz produkt, a zarazem to punkt zwrotny, ponieważ właśnie ten pojazd, ciągnik 8R, jest tym, do którego się odnosiliśmy w celu stworzenia całościowego języka projektowania – komentuje Laura Robin, dyrektor studia BMW Designworks.

– Efektem pracy, którą Designworks wykonała z nami jest nowy język projektowania, który będzie widoczny we wszystkich maszynach z działu rolnictwa i turf (m. in. kosiarki). Rola Designworks jest naprawdę kluczowym partnerem projektowym w tworzeniu wizji tego, jak chcemy, aby te maszyny wyglądały i były w przyszłości – powiedział Josh Hoffman, kierownik firmy Deere ds. Doświadczeń użytkownika i wzornictwa przemysłowego.

Lata współpracy procentują. Ciągnik 8R zdobył już dwie międzynarodowe nagrody za swój projekt, w tym prestiżowe nagrody Red Dot i iF.

„Ciągniki 8R mają uderzający wygląd zewnętrzny, który jest wyrazem ich osiągów i wydajności. Wnętrze jest dobrze przemyślane pod względem ergonomii” – stwierdziło jury konkursu Red Dot Award.

Nowy projekt wpłynie na wygląd wielu nowych produktów Deere – od opryskiwaczy, przez Gatory, po równiarki samojezdne.