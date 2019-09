Innowacje CLAAS nagrodzone aż trzema srebrnymi medalami Agritechnica 2019

Organizacja DLG nagrodziła markę CLAAS aż trzema srebrnymi medalami podczas tegorocznych targów Agritechnica 2019. Dwa z nich zostały przyznane za innowacje w najnowszych kombajnach LEXION, odpowiednio za nowy system omłotowo-separujący APS SYNFLOW WALKER oraz za system automatycznej regulacji rozdrabniacza słomy, CEMOS AUTO CHOPPING. Trzecim medalem został nagrodzony system CEMOS AUTO PERFORMANCE, który kontroluje moc silnika i prędkość jazdy w nowych sieczkarniach JAGUAR.

Srebro dla nowego zespołu młócącego w kombajnach serii LEXION drugiej generacji.

Jeden z medali powędrował w ręce marki za najnowszy system młócący APS SYNFLOW WALKER, który zastosowano w najnowszych kombajnach LEXION serii 5000 i 6000. Całkowicie nowy układ młócący wyposażony jest w bęben przyśpieszający 450 mm, bęben młócący 755 mm z dziesięcioma cepami oraz dodatkowy bęben separatora o średnicy 600 mm przed odrzutnikiem. W przypadku modeli z serii 6000, szerokość młocarni wynosi 1700 mm, a w modelach serii 5000, 1420 mm. Duże średnice bębnów gwarantują jeszcze większą powierzchnię styku bębnów z klepiskami, kąty opasania wynoszą odpowiednio 132 stopni (bęben młócący) i 116 stopni (bęben separujący). Powyższe cechy, wraz z synchronizacją prędkości obrotowej wszystkich bębnów, umożliwiają płynny przepływ masy żniwnej. Masa żniwna przepływa nie tylko płynie, ale również prostoliniowo, zapewniając bardzo niskie zużycie paliwa. Cały system omłotowo-separujący umożliwia wzrost wydajności o nawet do 25 procent.

W celu szybkiego dostosowania maszyny do wszelkich rodzajów upraw i warunków pracy, wszystkie klepiska są regulowane hydraulicznie z kabiny za pomocą CEBIS. System ochrony przed przeciążeniem zapewnia zaś ochronę przed zablokowaniem układu omłotowego. Wychylny domłacający segment klepiska przed bębnem młócącym może być aktywowany z kabiny, co pozwala na niezwykle precyzyjną kontrolę pracy młocarni, np. w celu skutecznego omłotu jęczmienia. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych parametrów jednostki młócącej, ten segment jest sterowany przez CEMOS AUTOMATIC. Wszystkie klepiska są łatwo dostępne i w razie potrzeby można je z łatwością wymienić. APS SYNFLOW WALKER sprawdza się w omłocie we wszystkich rodzajach zbóż przy prędkościach obrotowych bębna od 160 do 920 obr/min.

CEMOS AUTO CHOPPING – oszczędność paliwa i optymalizacja rozwiązań

Drugi medal został przyznany za system CEMOS AUTO CHOPPING, który pozwala zoptymalizować pracę kombajnu jednocześnie redukując zużycie paliwa. Podczas omłotu, system w sposób ciągły określa wilgotność i ilość słomy, a także automatycznie dostosowuje pozycje przeciwostrzy i fragmentu dna w rozdrabniaczu słomy do aktualnych warunków. Pozwala to zaoszczędzić nawet do 10 proc. oleju napędowego. Korzystając z terminala CEBIS operator określa czy chce pracować z zachowaniem najwyższej jakości sieczki, czy też z najwyższą wydajnością.

Pełna kontrola i maksymalna prędkość jazdy

Dzięki systemowi CEMOS AUTO PERFORMANCE w najnowszej serii sieczkarni JAGUAR, możliwe jest utrzymanie ustawionej prędkości silnika na stałym poziomie, przy jednoczesnej regulacji mocy i prędkości jazdy. Wraz ze wzrostem masy plonów, najpierw wzrasta moc silnika, a następnie prędkość jazdy. Jeśli masa roślin jest mniejsza, moc silnika jest automatycznie redukowana. Pozwala to utrzymać stałą prędkość obrotową silnika i eliminuje nagłe zmiany obciążenia. W ten sposób uzyskuje się równomierny przepływ materiału przy zachowaniu wysokiej niezawodności działania i niższym zużyciu paliwa. Innowacja sprawdzi się szczególnie w trudnych warunkach zbioru, pozwalając operatorowi skupić się na pozostałych czynnościach obsługowych.

Informacja prasowa CLAAS