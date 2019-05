Gumisil – wpływ ryzobakterii na wzrost i ochronę roślin

GumiSil to wysokowydajny, organiczno-mineralny stymulator wzrostu roślin, bogaty w substancje odżywcze. Preparat powstaje na bazie wydobytego z głębokości 15 m i przetworzonego torfu nizinnego. Jest to również preparat, który chroni roślinę przed różnego rodzaju patogenami.

–Preparat jest w pełni ekologiczny, posiada wszystkie niezbędne certyfikaty Ministerstwa Rolnictwa oraz udokumentowane działanie przez ośrodek w Puławach, a także liczne publikacje naukowe – powiedział podczas konferencji w Szczecinku Witold Witkowski przedstawiciel firmy.

GumiSil został przebadany m.in. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Testy stymulatora wzrostu GumiSil w tym Państwowym Instytucie Badawczym potwierdziły, że preparat korzystnie wpływa na wzrost roślin, pobieranie składników pokarmowych i może być stosowany jako stymulator wzrostu w uprawach polowych.

Preparat GimSilu zawiera bakterie PGPR (ang. Plant Growth Promoting Rhizobacteria). Ryzobakterie współpracują z roślinami poprzez kolonizację korzeni co skutkuje stymulacją ich wzrostu. Promocja wzrostu roślin związana jest ze zdolnością tych bakterii do produkcji fitohormonów z grupy stymulatorów wzrostu takich jak gibereliny, auksyny i cytokininy. Gibereliny odpowiadają głównie za rozwój części nadziemnych roślin, zaś auksyny regulują rozwój korzeni przyczyniając się do zwiększenia ich masy. System korzeniowy ma kluczowe znaczenie dla wzrostu rośliny, stymulacja jego rozwoju przez PGPR ma szczególne znaczenie w warunkach stresu np. suszy. Kolonizacja korzeni przez te bakterie przyczynia się do zwiększenia pobierania związków mineralnych w tym azotu i fosforu, a także dzięki zdolności bakterii do produkcji deaminazy ACC pomaga obniżyć poziom „stresowego” etylenu, znanego inhibitora ukorzeniania. Co więcej preparat GumiSilu zawierający bakterie PGPR pomaga roślinie w zwalczaniu różnego rodzaju patogenów.

Szereg prowadzonych doświadczeń i badań w różnych częściach świata potwierdziły, że preparaty z serii GumiSil stymulują wzrost i rozwój roślin, przyspieszają ich ukorzenianie i dojrzewanie, zwiększają plony a także poprawiają ich jakość. Ponadto preparaty GumiSil przyczyniają się do wzrostu odporności roślin na stres spowodowany wysokimi lub niskimi temperaturami czy obróbką pestycydami.

Podczas konferencji głos zabrał również rolnik z okolic Szczecinka – Miałem przyjemność stosowania preparatu Gumisil w roku 2018 i mogę z czystym sumieniem potwierdzić i zachęcić do stosowania preparatu, ponieważ gołym okiem były widoczne bardzo pozytywne efekty w postaci zwiększonego korzenia i większej masy zielonej roślin.

Stymulatory wzrostu Gumisil mogą być stosowane zarówno na wielkopowierzchniowych uprawach rolniczych, sadowniczych, ogrodniczych, warzywniczych również tych ekologicznych jak i na niewielkiej działce bądź w przydomowym ogródku. Aby zaspokoić potrzeby różnych grup klientów producent oferuje preparaty w opakowaniach o pojemności 10 litrów, 1 litr i 25 ml.

Na rynku obecnie dostępne są następujące preparaty GumiSilu:

GumiSil-A

Zastosowanie: Rośliny zbożowe jare i ozime (m.in. pszenica, żyto, jęczmień, ryż, proso, owies) i inne.

8,6 % wyniósł przyrost plonu ziarna jęczmienia po dolistnym oprysku stymulatorem GumiSil A. *

* Sprawozdanie z badań „Określenie wpływu stosowania stymulatora wzrostu GumiSil-A na wzrost i plonowanie jęczmienia jarego”

GumiSil-B

Zastosowanie: Rośliny oleiste (m.in. kukurydza, rzepak, słonecznik, soja, len, bawełna, kakaowiec, kokos, oliwka, orzech, sezam)i inne.

31,4 % to przyrost plonu zielonej masy kukurydzy uprawianej na kiszonkę po zastosowaniu stymulatora GumiSil-B zarówno do zaprawiania nasion, jak i oprysku dolistnego. *

* Sprawozdanie z badań „Określenie wpływu stosowania stymulatora wzrostu GumiSil-B na wzrost i plonowanie kukurydzy”

GumiSil-C

Zastosowanie: Rośliny warzywne i okopowe (m.in. ziemniak, burak, marchew, rzepa, fasola, groch, pomidor, papryka, dynia, ogórek, arbuz, rodzynki) i inne.

7 % wyniósł wzrost plonu handlowego pomidora po zastosowaniu oprysku preparatem GumiSil-C.*

* Sprawozdanie z oceny przydatności stymulatora wzrostu GumiSil-C w uprawie pomidora szklarniowego przeprowadzonego w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach.

GumiSil-D

Zastosowanie: rośliny sadownicze i winorośle (m.in. jabłoń, wiśnia, grusza, śliwa, brzoskwinia, cytryna, grapefruit, pomarańcza, migdały, borówka, winogrona) i inne.

30 % o tyle wzrosły plony owoców borówki wysokiej na badanych poletkach, na których stosowano preparat GumiSil-D.*

* Sprawozdanie z badań nad wpływem oprysków stymulatorem wzrostu GumiSil-D na wzrost i plonowanie borówki wysokiej i jakość owoców.

Więcej informacji otrzymają Państwo bezpośrednio u dystrybutora pod numerami 604780260/ 792310309 lub pisząc wioletta.gumisil@gmail.com.

Autor: Anna Arabska