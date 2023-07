Grypa ptaków wśród kotów, czyli modelowy przykład dezinformacji 

Artykuły Gazety Wyborczej na temat grypy ptaków wśród kotów stanowią modelowy przykład manipulacji i nadinterpretacji danych naukowych. GW wprowadza opinię publiczną w błąd – oświadczają Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza i Związek Polskie Mięso.

– “Od ponad dwóch tygodni pojawiają się w mediach tradycyjnych, social mediach i na forach internetowych informacje o tajemniczej chorobie zabijającej koty” – czytamy w oświadczeniu KRD-IG oraz ZPM. – “Do teraz nie ustalono, jakie jest źródło zakażeń. Nie ma więc żadnych dowodów naukowych, które pozwalają stwierdzić, że mięso drobiowe jest źródłem zakażenia kotów domowych grypą ptaków H5N1. Jednak Gazeta Wyborcza i autorka wszystkich tekstów na ten temat Anna Lipińska, mimo jednoznacznych deklaracji naukowców oraz służb weterynaryjnych, uparcie forsuje nieprawdziwe tezy i stwierdzenia”.

Przedstawiciele organizacji branżowych w oświadczeniu przypominają, że dziennikarka Gazety Wyborczej tezy swoich pierwszych artykułów na wstępnych wynikach badań nad wirusem grypy H5N1 prowadzonych przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Krzysztofa Pyrcia – te wyniki zostały zinterpretowane i przedstawione przez Gazetę Wyborczą jako dowód, że mięso drobiowe jest przyczyną zachorowań kotów na H5N1.

Jednakże prof. Pyrć zaprzeczył twierdzeniom Wyborczej. Zrobił do dwukrotnie – na Twitterze w przeddzień publikacji pierwszego artykułu w GW i podczas konferencji prasowej w MRiRW, gdzie powiedział: „Ukazał się materiał prasowy, który sugeruje, że wyniki przeprowadzonych przez nasze zespoły naukowe badań wykazały, że koty w ostatnich tygodniach zakażają się wirusem ptasiej grypy H5N1 poprzez skażone mięso pochodzące z drobiu polskiego. Chciałem powiedzieć, że jest to nieprawda, my tego nie wykazaliśmy”.

Również Główny Inspektorat Weterynarii potwierdza brak dowodów, a w szczególności brak wyników laboratoryjnych stanowiących przesłankę do twierdzenia, że zarażenia kotów wirusem grypy ptaków nastąpiły po zjedzeniu surowego mięsa jakiegokolwiek gatunku zwierzęcia rzeźnego, znajdującego się w legalnym obrocie, a pozyskanego w zatwierdzonych rzeźniach, w których przeszły badania przed – i poubojowe.

Zespół prof. Pyrcia przebadał pięć próbek mięsa drobiowego i w jednej stwierdził obecność wirusa H5N1.

Ciekawy komunikat w tej sprawie wydał Główny Lekarz Weterynarii: oświadczył mianowicie, że próbki pokarmu dostarczone do laboratoriów w Krakowie oraz Puławach przekazane zostały przez dwóch czynnych dziennikarzy…

Trudno w tej sytuacji dziwić się, że “naukowcy kwestionują sposób pobrania i dostarczenia próbek przez właścicieli kotów. Podkreślają, że zrobiły to osoby nieupoważnione do takich czynności, bez zachowania aseptyki i metodologii, co mogło doprowadzić do kontaminacji próbki wirusem obecnym w środowisku. (…) jedynym licencjonowanym laboratorium, które mogłoby potwierdzić obecność H5N1 w mięsie drobiowym jest Krajowe Laboratorium Referencyjne PIWet w Puławach” – jak czytamy w oświadczeniu organizacji branżowych.

– “Nie kwestionujemy prawa dziennikarzy do szukania prawdy i jej opisywania, jednakże podkreślamy, że przy tworzeniu powyższych artykułów nie zachowano należytej rzetelności dziennikarskiej” – oświadczają przedstawiciele branży drobiarskiej. – “Apelujemy do Państwa o rozwagę i rzetelność w przyszłych publikacjach dotyczących arówno tematu ptasiej grypy kotów, jak i całej naszej branży. Zachęcamy do dialogu z kspertami, rzetelnej analizy i zadawania pytań – jesteśmy zawsze otwarci na spółpracę z mediami.” – oświadczają Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza i Związek Polskie Mięso.